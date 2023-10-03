Порошенко призвал Великобританию дать Украине больше Storm Shadow и Challenger

Петр Порошенко во время конференции Консервативной партии Великобритании в Манчестере провел встречу с председателем партии Грегом Гендсом и поблагодарил британцев за военную помощь Украине.

О подробностях визита лидер партии "Европейской солидарности" рассказал на своей странице в Facebook.

"Начал визит в Манчестер по приглашению Консервативной партии Великобритании со встречи с их председателем Грегом Гендсом. Поблагодарил наших партнеров-консерваторов за сверхэффективные на поле боя ракеты Storm Shadow и танки Challenger. И обычно попросил увеличить их количество", – отметил политик.

Видео дня

Он также выразил благодарность британцам за тренировку украинских бойцов еще с 2014 года и "мощный проукраинский голос на всех международных встречах".

"Мы обменялись мнениями по пути усиления украинской демократии и скоординировали позиции в межпартийном взаимодействии между "Европейской солидарностью" и Консервативной партией Великобритании на ближайший период", – отметил Порошенко.

В работе конференции в Манчестере участвует руководство Великобритании, включая премьер-министра Риши Сунака и членов Правительства, а также международные партнеры партии.

На полях форума запланированы многие контакты, в ходе которых Петр Порошенко планирует обсудить укрепление проукраинской глобальной коалиции, усиление британской политической, военной и гуманитарной поддержки Украины, ускорение поставок в ВСУ новейшего вооружения, а также продвижение перспективы приглашения нашего государства присоединиться к Вашингтонскому договору НАТО.

В рамках визита в Великобританию Петр Порошенко намерен посетить военные предприятия и склады с целью поставки техники для Вооруженных сил Украины.