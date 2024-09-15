Порошенко призвал Сикорского помочь найти механизм для совместной защиты украинского неба

Петр Порошенко в офисе "Евросолидарности" встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

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О том, как прошла встреча, Порошенко рассказал в видео.

"Рад приветствовать в нашем центре помощи Вооруженным Силам и в нашем прозрачном офисе хорошего друга Украины, моего давнего товарища, министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Радек всегда там, где нужно быть. Сегодня он в Киеве, болеет за Украину, нашу борьбу, победу и нашу демократию", – сказал Порошенко.

Лидер партии рассказал польскому гостю о своей оценке ситуации на поле боя, ведь регулярно общается с военными и командирами.

"Сложные бои нуждаются в сложных решениях, и предоставление Украине права бить вглубь территории России по военным объектам врага – одно из таких решений. Выразил надежду на поддержку и адвокацию наших настоящих друзей и союзников", – написал Порошенко в соцсетях.

Он также подчеркнул, что важно продолжать укрепление "воздушного щита" над территорией Украины, и нужно найти механизм для дополнения усилий украинских защитников неба и потенциала союзников.

"Не обошли вниманием вопрос стратегической безопасности для Европы и мира. Никакого другого решения в этом вопросе нет, кроме членства Украины в НАТО", – подчеркнул Президент.

"Отдельное внимание уделили ситуации в Украине, вызовам нашей экономике, энергетике, инфраструктуре в целом, а также демократии, верховенству права, свободе слова, важности развития многопартийного парламентаризма", – сообщил Петр Порошенко.