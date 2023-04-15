Порошенко призвал правительство Швеции увеличить поставки оружия для ВСУ

Петр Порошенко провел встречу с Послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом. Пятый президент поблагодарил шведское правительство за мощную политическую, военную, экономическую и гуманитарную помощь, которая уже по объему приблизилась к 1.9 млрд евро, и призвал увеличить военную помощь для ВСУ, сообщили в "Европейской Солидарности".

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"Теплый приют в Швеции нашли около 50 тысяч украинцев. Швеция всегда была и остается надежным другом и союзником Украины и в вопросах противодействия российской агрессии, и интеграции в ЕС и НАТО, и в укреплении демократических институтов и реформировании нашего государства", – констатирует Петр Порошенко.

"Призвал Стокгольм к увеличению предоставления Украине тяжелых вооружений и боеприпасов, боевых самолетов и танков, а также усилению санкционного давления на россию и привлечению путинского режима к ответственности через создание специального международного трибунала", – отмечает пятый президент.

"В контексте председательства Швеции в Совете ЕС обсудили перспективы начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца 2023 года. Выразил пожелание Швеции относительно быстрого вступления в Североатлантический альянс, что значительно усилит команду адвокатов членства Украины в НАТО", – пишет Порошенко.

Петр Порошенко также провел встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Украине Харшем Кумаром Джейном, Послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине Фанем Сяньжуном. Главная цель дипломатических усилий пятого президента – укрепление проукраинской коалиции и поддержка нашего государства в мире.

Напомним, Петр Порошенко привез технику потопившим "Москву" артиллеристам.