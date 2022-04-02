Порошенко призвал Норвегию увеличить добычу нефти и газа и предоставить Украине средства ПВО

Петр Порошенко в интервью норвежскому телеканалу VG призвал Норвегию увеличить добычу нефти и газа, а также передать Украине системы противовоздушной и противоракетной защиты.

"Мы сейчас находимся в Киеве, а позади меня можно увидеть жилые дома, подвергшиеся обстрелам российскими крылатыми ракетами. Это конечно привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Это и есть путинский стиль войны, катастрофической войны", – отметил Петр Порошенко.

"Хотел бы поблагодарить Норвегию за проявление солидарности, ведь Норвегия еще никогда не передавала военную помощь стране, которая не является членом НАТО. Мы очень благодарны", – сказал пятый Президент.

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На вопрос, как Норвегия могла бы сейчас поддержать Украину, Порошенко сказал: "короткий ответ – оружие. Норвежские системы противовоздушной защиты и противоракетные системы и есть то, что нам однозначно нужно именно сейчас".

"Для Норвегии есть также специальные предложения. Первая позиция – санкций, которые бы не позволили российским кораблям заходить в норвежские порты. Вторая позиция – увеличение производства вами нефти и газа для того, чтобы заместить российские энергетические ресурсы, и таким образом прекратить финансировать Россию", – подчеркнул Петр Порошенко.