Порошенко привез дроны журналистке '5 канала' Ирине Шевченко, воюющей в батальоне 'Сармат'

Журналистка "5 канала" Ирина Шевченко ушла на фронт еще за год до полномасштабного вторжения, в марте 2021 года . Как рассказала Ирина в одном из интервью, не смогла быть в стороне от этой войны.

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Ирина, родившаяся в Крыму, присоединилась к 21-му отдельному мотопехотному батальону "Сармат". В 2014 году он сформировался как добровольческое подразделение жителей Херсонщины. Сейчас батальон входит в состав 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Первую ротацию Ирина отбыла в Песках Донецкой области. Русские штурмовали поселок близ ДАПа, буквально стирая его с земли. Враги обстреливали всеми видами оружия, кроме атомного, применяя тактику "выжженной земли", рассказывает журналистка: "120 мины мы вообще не считали. Танки, "грады", "гиацинты", фосфор, "зажигалки", "Солнцепек".

"В этой ситуации наши ребята продержались, позволили нам подготовить резервы, собраться и на Харьковском фронте, и на Херсонском", – объясняет Ирина.

Петр Порошенко в очередной приезд к военным в Донецкую область выполнил заказ и от бойцов "Сармата", которые сейчас стоят на Бахмутском направлении. БПЛА Mavic, которые экс-министр обороны пренебрежительно называл свадебными дронами, будут помогать военным с ближней разведкой. "Ирина Шевченко работала с нами на 5 канале и сейчас остается мощным представителем в Вооруженных Силах Украины. Там, где было жарко и опасно, – Ирина была там", – говорит Порошенко.

"Я хочу поблагодарить Ирину, потому что начало полномасштабной агрессии 24 февраля она встретила в Донецкой области, давая отпор российскому агрессору. Она делает очень непростую работу в батальоне "Сармат", – отмечает Порошенко.

"Благодарю вас за "Мавики". Благодарю вас, Петр Алексеевич, за поддержку армии, начиная с 2014 года", – ответила Ирина и вручила Порошенко свой шеврон: "Это вам в память о еще одном измерении работы 5 канала на победу".

Напоследок Ирина Шевченко делится, что хотела бы делать после победы. Говорит: влюбилась в Донецкий край, он прекрасен, потому мечтает развивать здесь туризм. Но сначала нужно выбросить с Донбасса и со всей Украины врага.