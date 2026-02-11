Порошенко приветствовал важнейшее решение Европарламента о предоставлении Украине 90 млрд евро

Петр Порошенко в соцсетях назвал сверхважным решение Европейского Парламента об одобрении механизма предоставления Европейским Союзом Украине 90 миллиардов евро кредитной поддержки в 2026–2027 годах для обеспечения оборонных и бюджетных потребностей.

"Спасибо за поддержку нашим друзьям в Европарламенте и традиционную лидерскую роль Европейской народной партии в обеспечении ключевых для Украины решений. Каждое "военное" евро из 60 млрд евро должно быть направлено на эффективное укрепление ВСУ, нашей стратегической устойчивости, победы над агрессором, а не в карманы миндичей-коррупционеров и их покровителей. Каждое "бюджетное" евро из 30 млрд евро должно идти на поддержку украинского бизнеса и восстановление нашей инфраструктуры и экономики, а не популистские электоральные проекты", – пишет Петр Порошенко.

"Должны ускорить работу над реализацией четких условий и реформ, включая укрепление демократического управления и демократических институтов, верховенства права и борьбы с коррупцией. Как патриотическая, демократическая, европейская оппозиция будем внимательно контролировать как выполнение европейских критериев, так и эффективность использования помощи со стороны друзей и союзников Украины", – подчеркнул лидер партии.