Порошенко поздравил украинских воинов с миллионом отминусованных оккупантов и передал партию дронов и техники. Фото

Подразделения Сил обороны Украины, которые принимают участие в боях с оккупантами на восточном направлении фронта, получили новую помощь от пятого президента Петра Порошенко. Лидер "Европейской Солидарности" передал бойцам еще одну партию дронов и техники.

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Он также поздравил воинов с миллионом ликвидированных на передовой в Украине российских оккупантов. Порошенко рассказал, что наши военные шутят: осталось уничтожить еще 139 миллионов. Об этом сообщили на официальном сайте политсилы.

"С самого утра наша команда отправилась на Восток, чтобы подвезти украинским подразделениям дефицитные и смертоносные позиции. Экскаватор, квадроциклы, дроны на оптоволокне, "Мавики" и другую технику, чтобы количество уничтоженных россиян росло в геометрической прогрессии", – написал пятый президент на своей странице в Facebook.

Политик добавил, что на Покровском направлении встретился с военными из 14 бригад, которые стоят на сложных участках фронта.

"Для 151 отдельной механизированной бригады привезли экскаватор, который будет возводить капониры для артиллерии. Это уже 78-й копатель, который мы передали на передовую", – рассказал он.

По его словам, враг осуществляет штурмы малыми группами, и чтобы к этому подготовиться стоит строить фортификационные сооружения второй и третьей очереди на глубину до 25-30 км от линии боестолкновения.

Порошенко рассказал, что привез бойцам Сил обороны 1000 FPV-дронов, дневные и ночные "Мавики".

"Оптоволокно от нас ждали "Скифские грифоны", 128-я бригада ТрО и мой друг киборг Сергей Танасов, Александр Погребиский и его ребята из 59-й отдельной штурмовой бригады, 25 отдельная воздушно-десантная бригада", – отметил политик.

Военным также передали очередную партию квадроциклов – жизненно необходимый транспорт в тех ландшафтах, с которыми штурмовикам приходится иметь дело. А для ремонта техники прямо на передовой подразделениям привезли контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа.

"Ситуация на направлении сложная. Орки давят, буквально забрасывают позиции "мясом". И активно приближаются к границам Днепропетровщины. Но наши воины бьются и буквально выгрызают каждый сантиметр земли. Поэтому наша задача - защитить их и обеспечить всем необходимым", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее защитники Украины получили новую рекордную партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". Эта помощь позволит прикрыть часть линии фронта, рассказал Петр Порошенко.

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