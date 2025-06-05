'Это прикроет 200 км фронта': украинские воины получили новую технику от Порошенко

Защитники Украины получили новую рекордную партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". Эта помощь позволит прикрыть часть линии фронта.

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Об этом сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, отметив, что переданные 11 комплексов могут прикрывать до 200 километров линии фронта.

"Почти ДВЕСТИ километров фронта, защищенных от вражеских дронов и КАБов. Это участок как от Гуляйполя до Краматорска. Именно такую площадь покроют 11 комплексов "Ай-Петри СВ" Это рекордное количество средств противодействия техническим разведкам противника, которые мы передаем за один день. Они спасут тысячи жизней наших воинов. Передаем комплексы из рук в руки во вновь созданные корпуса, в составе которых есть отдельные подразделения противодействия техническим разведкам противника. А также подразделению ССО – о них, как всегда, много говорить не будем", – отмечает Порошенко.

"Каждый комплекс дополнительно имеет купольный РЭБ "Шатро" 5Д, чтобы защитить еще и экипаж. Новенькие пикапы, зарядные станции, "Старлинки" – все, что нужно, для такой сложной работы", – объясняет пятый президент.

"Вооруженные силы должны быть весомым аргументом и на поле боя, и за столом переговоров. Я приветствую назначение Роберта "Мадьяра" Бровди, Олега Апостола – командующих, которых я безусловно уважаю. Убежден, что они внесут свой весомый вклад в оборону государства. Михаил Драпатый остается в армии, и это также делает нас сильнее. А наша команда продолжает обеспечивать Вооруженные силы и ежедневно работать на Победу", – написал Порошенко.

Начиная с осени 2023 года Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

В целом Порошенко уже передал в войска более сотни комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".