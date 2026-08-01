Порошенко после нового удара баллистикой по Украине: ВР должна вернуться к работе и принять обороные решения

Петр Порошенко после очередной ракетной атаки врага по столице и другим городам Украины призвал монобольшинство вернуться к работе, утвердить кандидатуры министров обороны и иностранных дел и принять закон об укрытиях. Он также выразил соболезнования семьям погибших и раненым этой ночью.

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Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Две волны ракетных ударов по Киеву этой ночью. Девять мирных жителей сегодня убила россия. Искренние соболезнования семьям… Скорейшего выздоровления раненым", – написал Порошенко в соцсетях.

"Каждую неделю без новых поставок ПВО, без реальной цены за каждую выпущенную ракету путин воспринимает как разрешение. Нам нужны ракеты, нужно ускорить голосование по закону Линдси Грэма в США. Санкции против теневого флота, банков, заводов СПГ и тех третьих стран, которые кормят эту войну. И нам нужно прекращение огня без каких-либо условий как первый шаг, а не как финал идеального соглашения", – убежден Порошенко.

"Но никто сейчас не может ускорить эти процессы, потому что Украина уже полмесяца воюет без министра обороны и министра иностранных дел. Исполняющие обязанности не имеют ни мандата, ни веса, чтобы добиваться ракет и санкций в столицах союзников. Рада – на каникулах до 18 августа. "Европейская Солидарность" настаивает: созвать внеочередное заседание, назначить министров и, наконец, проголосовать за законопроект, который введет государственную политику в отношении укрытий, ведь в них до сих пор либо невозможно находиться, либо они переполнены людьми. Нужно делать это не "где-то в августе или сентябре", все это нужно сейчас", – подчеркивает Порошенко.

"Отдельно благодарю воинам ПВО, которые в условиях дефицита снарядов все равно борются и сбивают вражеские ракеты. Спасибо спасателям, медикам, полицейским – всем, кто этим утром разбирает завалы", – пишет пятый Президент.

Фракция "Европейская Солидарность" еще в 2023 году подала законопроект об укрытиях, который все это время игнорировался властью. В июле этого года депутаты "ЕС" зарегистрировали доработанный законопроект №15397 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода", который предусматривает:

гарантировать беспрепятственный доступ людей к защитным сооружениям во время военного положения;

установить четкие требования к готовности укрытий, в частности относительно их надлежащего технического оснащения;

ввести регулярные проверки их состояния;

усилить ответственность за содержание защитных сооружений;

содействовать расширению сети укрытий, в том числе модульных конструкций.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов, пилорам и квадроциклов.