Порошенко поговорит о роли Украины в европейской безопасности на саммите в Хорватии

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко примет участие в Саммите Международного демократического союза в Загребе (Хорватия).

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Во время визита Петр Порошенко выступит на Саммите на тему места и роли Украины в европейской архитектуре безопасности, примет участие во встрече лидеров Международного демократического союза и проведет переговоры с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, Президентом МДС Стивеном Гарпером, представителями институтов ЕС.

Планируется обсудить пути усиления переговорных позиций Украины по завершению войны, ускорение членства Украины в ЕС, состояние демократии в нашем государстве.

Международный демократический союз (IDU) – это глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

IDU состоит из партий-членов Азиатско-Тихоокеанского демократического союза (APDU); Карибского демократического союза; Демократического союза Африки; Европейского демократического союза (EDU); Европейской народной партии (ЕНП); Альянса европейских консерваторов и реформистов (AECR) и Союза латиноамериканских партий (UPLA), которые присоединились к Декларации принципов IDU.

Партия "Европейская Солидарность" получила статус Observer Member в IDU в июле 2020 года. Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в сентябре 2023 года стал членом Почетного консультативного совета Международного демократического союза (IDU).