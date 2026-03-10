Порошенко обвинил власть в срыве заседания Киевсовета по подготовке к отопительному сезону

Провластные депутаты в понедельник, 9 марта, сорвали заседание Киевсовета, которое должно было утвердить план энергетической устойчивости столицы.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Сколько еще может происходить надругательство над местным самоуправлением? Потому что вчера в Киеве произошло чрезвычайное происшествие... Правящая партия и их сателлиты сорвали заседание Киевсовета тогда, когда должны были рассматриваться вопросы подготовки к зиме и обеспечения Киева энергией", – сказал политик.

Он отметил, что это тот вопрос, который должен решаться финансированием несмотря на то, что "парламент забрал у Киева 24 миллиарда НДФЛ".

"Деньги были забраны и растранжирены миндичами и "Шлагбаумом". Потом забрали восемь миллиардов у Киева. Все мажоритарщики Киева проголосовали, чтобы киевлян оставить без денег", – сказал Порошенко.

Он отметил, что власть "не любит Порошенко", "Крещатик и Кличко".

"Но при чем здесь пять миллионов киевлян, которым вы мстите и разрушаете их нормальную жизнь? Мы требуем немедленно вернуть деньги Киеву. Вы здесь льете крокодиловы слезы по дорогам. Так вы забрали деньги у Киева для того, чтобы он не имел возможности восстановить дороги. Когда же мы поговорим об ответственности? Мы должны защитить Киев, киевлян и Украину", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что система энергетической децентрализации – это путь, который должен быть начат в городе Киеве.

"Я не понимаю, почему, когда в рамках международной технической помощи поставили когенерационные станции, ни одна из них не поступила в Киев. А туда, куда они пошли, там нет денег и нет специалистов для того, чтобы их запустили", – сказал Порошенко.

Он призвал дать возможность городским властям самостоятельно провести мобилизацию международной технической помощи, котельных, генераторов и завезти когенерационные станции в Киев.

"Не в августе представлять план подготовки к зиме, а сейчас, в марте. Потому что в октябре надо уже сдавать работу. Это наша общая позиция, объединенная – людей, которых выбрали киевляне, которые несут ответственность перед киевлянами", – сказал Порошенко.

Он призвал Министерство финансов выпустить специальные облигации государственного внутреннего займа на 20 миллиардов с целевым назначением решения вопроса энергообеспечения Киева.