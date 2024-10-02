Порошенко обсудил в Брюсселе приоритетность 'украинского вопроса'

Находящийся с визитом в Брюсселе Петр Порошенко встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Пятый президент поблагодарил Добмровскиса за неизменную поддержку Украины в укреплении макроэкономической стабильности и постепенной интеграции в Европейский Союз. Порошенко также подчеркнул важность сохранения приоритетности украинского вопроса в повестке дня нового состава Европейской Комиссии.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Обсудили процедуру и условия выделения Евросоюзом дальнейших пакетов макрофинансовой помощи Украине, в том числе за счет замороженных российских активов. Указал на необходимость увеличения бюджетных ассигнований ЕС на потребности финансирования оборонных потребностей как Украины, так и Евросоюза, а также важности усиленного страхования бизнеса в условиях продолжающейся войны. Подробно обсудили ход реформ в Украине, в частности, в сфере публичных финансов и государственных закупок", – написал Порошенко в соцсетях.

Во время встречи с одним из тяжеловесов европейских политиков президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером Порошенко обсудил приоритеты работы новых составов Европарламента и Еврокомиссии с акцентом на усиление помощи Украине. "Также это касается и высокой динамики переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС", – считает лидер "Евросолидарности".

"Влияние политической семьи ЕНП на работу институтов ЕС и процесс принятия решений растет", – констатирует Порошенко.

"С Вебером мы также обсудили видение и ход реформирования Европейского Союза в контексте расширения, пути укрепления политической, безопасности, экономической устойчивости ЕС в новых геополитических реалиях", – пишет Порошенко.

Порошенко, выступая на Политической ассамблее ЕНП, призвал будущих Еврокомиссаров отбросить страх перед Путиным и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором. Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины.

"Никаких компромиссов по украинскому суверенитету. Никаких компромиссов по территориальной целостности. Никаких компромиссов по демократии. Никаких компромиссов по безопасности и ослаблению украинской армии, возможно, одного из сильнейших сейчас на континенте. Никаких компромиссов по ценностям. Вот почему я здесь. И потому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", – подчеркнул Порошенко.