Порошенко обсудил с премьером Хорватии поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО

Петр Порошенко встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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О мероприятии он рассказал в своем Telegram.

"Мы знаем друг друга годами. Тем более приятно увидеться снова, на этот раз в Киеве. Каждый наш разговор – это заряд энергии и содержание обмена мнениями, поиск наилучшего решения на сложные вызовы. Так и должно быть между настоящими друзьями и членами одной политической семьи – Европейской народной партии", – написал Порошенко.

"Спасибо тебе, друг, за откровенность и скорбь за Украину. Рассказал о нашей борьбе против российского вторжения, ситуации на поле боя, неотложных потребностях нашего войска", – отмечает пятый президент.

"Обменялись мнениями о подходах к дальнейшей стратегии и нашей общей победе. Поблагодарил за очередной пакет помощи Украине, что чрезвычайно важно на этом критическом этапе. Выразил надежду на проактивную позицию Хорватии на пути Украины к ЕС и НАТО, ведь только это будет означать настоящую победу и наиболее эффективный отпор российской агрессии как сегодня, так и в будущем", – убежден Порошенко.

"Конечно же обсудили и ситуацию в Украине, важность укрепления демократии, верховенства права, свободы медиа, многопартийного парламентаризма", – пишет Порошенко.