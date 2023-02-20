Порошенко о визите Байдена: это напоминание миру, что агрессия России началась 9 лет назад

Петр Порошенко поздравил визит Президента США Джозефа Байдена в Киев и отметил, что это очень символический жест именно сегодня – 9 лет назад началась российская агрессия против Украины.

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Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.

"Никогда не сомневался в лидерстве и смелости президента Байдена! Ваш сегодняшний визит в Киев в этот символический день, когда мы чтим память Героев Небесной Сотни и напоминаем миру, что именно сегодня 9 лет назад началась российская агрессия против Украины, чрезвычайно важен ", – написал Порошенко.

Пятый президент отметил, что этот визит вдохновляет всех нас на еще более мощное сопротивление российскому агрессору и непременную Победу.

"Горжусь нашим союзничеством ради демократии, европейского и евроатлантического будущего Украины. Приветствую в Киеве, Джо! Вместе к нашей общей Победе!" – написал пятый президент.