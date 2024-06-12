Порошенко о приглашении на Республиканский конвент США: это возможность вписать проукраинские тезисы в программу партии

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил приглашение на Республиканский национальный конвент США в Милуоки, где будет утвержден единый кандидат от Республиканской партии на выборах президента США в ноябре 2024 года.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".

Как известно, Порошенко является членом Почетного Совета Международного демократического союза (IDU), а Европейская Солидарность, как и Республиканская партия США, входят в глобальную правоцентристскую политическую семью IDU.

По словам пятого президента, участие в Конвенте – это, прежде всего, возможность внести украинские вопросы в предвыборную программу республиканцев.

"В июле в США, в Милуоки будет проходить Конвент Республиканской партии, и лично меня пригласили для участия в Конвенте. Это не так, как думают отдельные парламентские "туристы", – приехать и селфи поделать. Там будет не только выдвижение кандидатов, там будет формулировка программы Республиканской партии, с которой она идет на выборы", – объясняет Порошенко.

"Принципиально крайне важно, чтобы в программе Республиканской партии были украинские тезисы. И для этого нужно работать всем, кто оказывает влияние, кто имеет приглашение. Все должны объединить усилия для обеспечения и гарантии двухпартийной поддержки США – и демократов, и республиканцев", – считает Порошенко.

Он также сообщил, что более месяца назад подал документы для оформления командировки, однако она до сих пор не подписана.

"Кстати, соответствующее приглашение у меня есть и для посещения выставки вооружения – для того, чтобы мы закупили новейшие радиолокационные станции для комплексов "Ай-Петри". К сожалению, пока также командировка не подписана", – отметил Петр Порошенко. По его словам, срывать поставки оружия для ВСУ недопустимо.

"Это нужно давно прекратить – кстати, выполняя Резолюцию Европарламента, которая четко отметила незаконность подобной практики: ограничение прав оппозиции, прав избранных народом народных депутатов. Ничего общего с нашим движением в Европу это не имеет", – убежден пятый президент.