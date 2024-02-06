Порошенко о мобилизации: мы готовы работать с изменениями, предложенными президентом

Партия "Европейская Солидарность" готова поддерживать законодательные инициативы по мобилизации, которые внесет Верховный Главнокомандующий в соответствии с Конституцией Украины.

Об этом заявил Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады.

"Команда "Европейской Солидарности" в девятый раз единогласно поддерживает решение о продлении военного положения и мобилизации как проекты, представленные Верховным Главнокомандующим в соответствии с Конституцией Украины. Поскольку именно Глава государства – это его конституционная обязанность по статье 106 – должна подавать и вносить законы и поправки в мобилизационное законодательство", – напомнил Порошенко.

Лидер партии "ЕС" призвал власти вернуться в правовое поле, восстановить полноценный парламентаризм и прекратить преследование журналистов и оппозиции.

"Мы готовы работать с изменениями, которые предложит президент, а не с тем хламом, который нашкрябала одиозная депутат по заданию офиса президента. И потом стыдно смотреть в глаза и военным, и гражданским", – отметил лидер "ЕС".

"Только защита парламента от подобного давления, восстановление авторитета парламента сегодня может оградить демократию. И потому мы требуем, во-первых, вернуть журналистов в кулуары Верховной Рады. Во-вторых, возобновить прямую трансляцию заседаний – нечего прятаться, у нас под опасностью находится весь народ и только депутаты защищены отсутствием трансляции. Никто уже в это не верит", – сказал Порошенко.

"В-третьих, вернуть час вопросов правительству. Почему они приходят сюда только на демонстрацию, вместо того чтобы парламент реализовывал парламентский контроль? В-четвертых, примите законопроекты об украинской церкви, о защите субъектов хозяйствования – после огромного скандала с бизнесом, о защите журналистов, о защите общественных деятелей. И прекратите слежку не только за журналистами, но и за оппозиционными депутатами. Хватит", – призвал Порошенко.