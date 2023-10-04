Порошенко: новый министр обороны Британии решительно настроен на расширение помощи Украине

Завершается поездка Петра Порошенко в Манчестер. На Съезде Консервативной партии Великобритании у пятого президента было более 15 встреч, где убедился, что страна остается одним из лидеров поддержки Украины.

По завершении Конференции Петр Порошенко рассказал о встречах и переговорах с британскими чиновниками и политиками.

"Состоялись очень важные встречи с ключевыми должностными лицами, которые определяют оборонную и международную политику британского правительства. Это и Министр иностранных дел, великий друг Украины господин Клеверли, и новый Министр обороны Грант Шаппс, только что вернувшийся из Киева и решительно настроенный продолжить дело Бена Уоллеса в отношении расширение спектра помощи. А мы все очень хорошо помним, насколько эффективны британские ракеты Storm Shadow и насколько эффективно в начале войны мы применяли весь список британской противотанковой, противовоздушной и бронетехники для обороны нашего государства", – говорит Порошенко.

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"Мы твердо убеждены, что будет расширена подготовка военнослужащих Вооруженных Сил Украины, будет введен обмен боевым опытом, будут применены позиции подготовки противовоздушной обороны. И главное - Великобритания решительно настроена немедленно начать тренировку пилотов F16, чтобы ускорить применение истребителей в воздухе и для обеспечения наступления Украины. Я был очень рад услышать это от Министра обороны", – сказал Порошенко.

"Отдельный долгий и обстоятельный разговор с Министром по закупке вооружений, с лидерами, с главой Консервативной партии Великобритании, с руководителем группы дружбы Британии и Украины. Мы имели здесь более 15 встреч, которые позволили нам твердо быть убеждены, что Британия есть и будет одним из лидеров поддержки в мире", – отметил пятый президент.

"Сейчас мы отправляемся в Брюссель. Здесь мы отмечали: победа будет невозможна без того, чтобы Украина не получила приглашение и не вступила в НАТО. Эта поддержка нам потребуется и в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, и на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО, которая в этом году будет происходить в Копенгагене", – напомнил Порошенко.

"Наш месседж – не бойтесь России, не бойтесь российского поражения и не бойтесь украинской победы. А главное – не бойтесь, чтобы Украина стала членом НАТО. Это единственный путь обеспечения устойчивой безопасности на континенте", – резюмировал Петр Порошенко.