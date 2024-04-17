Порошенко назвал три срочных задачи для сохранения украинского государства

На сегодняшний день тремя ключевыми условиями для сохранения нашего государства являются концентрация ресурсов для укрепления ВСУ, строительство фортификаций и децентрализация энергетики.

Об этом заявил Петр Порошенко на срочном брифинге, который он созвал 17 апреля.

"Первый приоритет – оборона государства и поддержка ВСУ. В последнюю неделю мы передали новейшие и очень эффективные системы киберзащиты, системы РЭБ, которые очень хорошо проявили себя на восточном фронте. Еще пять изделий "Ай-Петри" переданы войскам и сегодня приступили к выполнению боевых задач – по всей полосе вплоть до Угледара и Временного Яра. Думаю, что плотность будет только расти. Общее количество, которое будет передано в начале мая, составит 20 единиц", – отмечает Порошенко.

Он также сообщил, что "Евросолидарность" готовит изменения к закону о мобилизации, который вчера подписал президент.

"Мы готовим изменения к этому закону в части позиций по увольнению военнослужащих – так называемая демобилизация, по обеспечению ротации, по финансированию и обязательному обеспечению всем необходимым мобилизованных украинских воинов. Мы требуем отчета Минфина, Минобороны, Правительства о том, что гарантированно каждый мобилизованный не только пройдет необходимую учебу, но и будет снабжен оружием, боеприпасами, бронежилетом, кевларовым шлемом, системами РЭБ, "теплом" и всем вкладывающимся в натовскую систему Save Soldier – "Сохрани воина". Мы разработали и потребуем принятия аналогичной системы в украинских Вооруженных Силах", – подчеркнул пятый Президент.

Порошенко также настаивает на создании ВСК по строительству фортификационных сооружений.

"Мы должны быть ориентированы на результат, а не на процесс. Меня интересуют фоточки и видосики из одного ВОПа или РОПа. Меня интересует, чтобы на участках фронта от Временного Яра до Авдеевки и Марьинки, от Купянска до Угледара у нас была вторая, третья линия обороны для того, чтобы наши воины могли отойти на заранее подготовленные позиции и остановить врага", – сказал Порошенко .

"Со своей стороны хочу проинформировать, что тракторы, экскаваторы, пилорамы, техника, погрузчики, которые Фонд Порошенко передал в инженерные бригады и бригады Сил поддержки, саперные батальоны, уже работают", - отмечает лидер партии.

"Мы требуем фактически повседневной работы парламента. Вчера Главе ВР было направлено требование немедленно выполнить принятое парламентом решение и заслушать министра Кубракова и главу агентства Найема по защите критической, энергетической инфраструктуры. Потому что для обеспечения эффективного функционирования экономики ключевой является энергетика. Именно по функционированию экономики мы зарабатываем средства, за счет которых финансируется армия. Других источников финансирования армии для Украины, к сожалению, нет", – напомнил Порошенко. Он призвал власти уже сейчас готовиться к следующему отопительному сезону, который может быть намного сложнее зимы 2022-2023 года.

"К сожалению, разрушение критической, энергетической инфраструктуры ставит под угрозу спокойную жизнь людей, и мы требуем, чтобы из этого были сделаны соответствующие выводы. Следует принять меры по восстановлению балансирующих мощностей. Надо проанализировать возможность перетоков из ЕС от наших соседей для того, чтобы мы могли сделать более эффективной энергетику Украины", – считает Порошенко.

"Мы должны защитить трансформаторные подстанции и распределительные мощности. В первую очередь следует обратить внимание на распределительные системы АЭС. Я также хочу подчеркнуть, что предложения, которые сейчас раздаются от Мининфраструктуры, Минэнерго, от Энергоатома, все свободные средства направить на достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС – это не просто тупость, а уже очень близко к диверсии. Потому что атомные энергоблоки строятся в лучшем случае несколько лет, а может, даже и десятилетия", – возмутился Петр Порошенко.

"В нашем случае ресурсы должны быть направлены на защиту, на дубляж энергетических сетей и на децентрализацию электроэнергетики. Это не только генераторы, газовые турбины. Я требую немедленно рассмотреть позицию относительно мощностей хранения, накопления – современные мировые технологии готовы предложить Украине такую возможность как для объектов промышленной инфраструктуры, так и для больниц, школ, медицинских учреждений, учебных заведений. И когда наша энергетика будет вынуждена делать веерные отключения, то объекты инфраструктуры будут надежно задублированы", – объясняет Порошенко.

Он также призвал парламент обеспечить принятие законов, необходимых для начала вступительных переговоров Украины с Евросоюзом.

"Самым оптимистичным сценарием является июнь 2024 года. Для нас это очень важно, мы должны получить это решение в этом полугодии и до выборов в Европейский парламент. Мы требуем, чтобы парламент выполнил всю свою "домашнюю задачу", – объясняет Петр Порошенко.

По словам лидера "Евросолидарности", нужно немедленно изменять коммуникационную стратегию государства, говорить людям правду и объяснять уровень угрозы.

"Люди имеют право слышать дискуссии в парламенте. Люди имеют право знать те риски и угрозы, которые есть в стране. Мы требуем немедленно начать прямую трансляцию заседаний парламента, допустить журналистов и обеспечить право украинского народа на правду. Сегодня пришло время необходимости правительства национального спасения. Мы должны объединиться для того, чтобы защитить и сохранить страну", – считает Петр Порошенко.