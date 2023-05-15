Порошенко назвал европейское турне Зеленского важным для обеспечения успешного контрнаступления ВСУ
Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы сплочены вокруг долгожданного наступления ВСУ. Он назвал европейское турне Зеленского важным для обеспечения контрнаступления.
Об этом пятый президент сказал в эфире британского телеканала Sky News.
На вопрос ведущей, как он оценивает результаты европейского турне президента Зеленского, Порошенко ответил: "каждый украинец, от солдата до Президента Зеленского, и я как пятый Президент – делаем максимум, чтобы обеспечить наступательную операцию, которая должна начаться в ближайшее время. Мы не обсуждаем, когда это произойдет, но мы ждем уже в ближайшие недели или месяцы".
"Президент Зеленский имеет мандат от украинского народа на победу. И мы безусловно рассчитываем на Великобританию, потому что вы оказываете нам большую помощь и поддержку. У вашей ракеты Storm Shadow уже есть чрезвычайно положительное применение на поле боя", – сказал Порошенко.
"Я хочу поблагодарить вас за лидерство и за положительный пример других народов. За мной стоят грузовики, артиллерийские грузовики, которые купил мой благотворительный фонд – это миллионы фунтов моих денег совместно с деньгами волонтеров. Эти грузовики доставляются из Великобритании. В общей сложности это более 300 вместе с тягачами, а также генераторы, системы радиоэлектронной борьбы и многое другое, что было доставлено из Великобритании непосредственно украинским войскам, повышая эффективность наступательной операции", - сказал Порошенко.
"Также я хочу обратить внимание на саммит G7 в Японии. Мы рассчитываем в результате этого саммита G7 на новые решения по поставкам современных военных технологий, в том числе реактивных истребителей и ракет большой дальности. Страны-члены G7 должны следовать британскому примеру. В том числе должно быть совместное решение о нашем будущем членстве в НАТО, которое должно быть принято на саммите этого года в Вильнюсе", – сказал Порошенко.