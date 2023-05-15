Порошенко назвал европейское турне Зеленского важным для обеспечения успешного контрнаступления ВСУ

Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы сплочены вокруг долгожданного наступления ВСУ. Он назвал европейское турне Зеленского важным для обеспечения контрнаступления.

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Об этом пятый президент сказал в эфире британского телеканала Sky News.

На вопрос ведущей, как он оценивает результаты европейского турне президента Зеленского, Порошенко ответил: "каждый украинец, от солдата до Президента Зеленского, и я как пятый Президент – делаем максимум, чтобы обеспечить наступательную операцию, которая должна начаться в ближайшее время. Мы не обсуждаем, когда это произойдет, но мы ждем уже в ближайшие недели или месяцы".

"Президент Зеленский имеет мандат от украинского народа на победу. И мы безусловно рассчитываем на Великобританию, потому что вы оказываете нам большую помощь и поддержку. У вашей ракеты Storm Shadow уже есть чрезвычайно положительное применение на поле боя", – сказал Порошенко.

"Я хочу поблагодарить вас за лидерство и за положительный пример других народов. За мной стоят грузовики, артиллерийские грузовики, которые купил мой благотворительный фонд – это миллионы фунтов моих денег совместно с деньгами волонтеров. Эти грузовики доставляются из Великобритании. В общей сложности это более 300 вместе с тягачами, а также генераторы, системы радиоэлектронной борьбы и многое другое, что было доставлено из Великобритании непосредственно украинским войскам, повышая эффективность наступательной операции", - сказал Порошенко.

"Также я хочу обратить внимание на саммит G7 в Японии. Мы рассчитываем в результате этого саммита G7 на новые решения по поставкам современных военных технологий, в том числе реактивных истребителей и ракет большой дальности. Страны-члены G7 должны следовать британскому примеру. В том числе должно быть совместное решение о нашем будущем членстве в НАТО, которое должно быть принято на саммите этого года в Вильнюсе", – сказал Порошенко.