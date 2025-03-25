Порошенко: настаиваю на срочной встрече Зеленского с лидерами фракций

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал президента Украины Владимира Зеленского встретиться с лидерами парламентских фракций.

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С указанным заявлением пятый президент выступил с трибуны Верховной Рады.

"Вчера вечером я с удивлением услышал от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в его вечернем брифинге о том, что переговоры в Саудовской Аравии идут очень хорошо. Что они обсуждают не мир и прекращение огня, а территории, карты, передачу атомных электростанций – причем не в управление, а в собственность, расширение соглашения о полезных ископаемых, возможно, порты, возможно, железные дороги", – отметил Порошенко.

"Разве от зарубежных средств массовой информации мы должны узнавать о тревожной повестке дня? И кто уполномочивал неизвестную делегацию, поехавшую в Саудовскую Аравию, обсуждать именно это? Ни у них, ни у президента нет таких полномочий. Это полномочия Верховной Рады Украины. И я настаиваю на том, чтобы как можно скорее мы организовали встречу руководителей фракций с президентом и имели возможность обсудить тревожную, если не критическую ситуацию", – сказал Порошенко.

"Еще в ноябре-декабре здесь обсуждался "мощный и несокрушимый план победы", "план национальной стойкости". Посмотрите, какое короткое расстояние. А какая же повестка дня сегодня – 4 абсолютно не нужных законопроекта. А где поддержка армии? Где НДФЛ? Где запрет Telegram? Где защита местного самоуправления? Неинтересно", – заметил пятый президент.

"Потому что власти планируют заниматься выборами. Именно поэтому есть преследование оппозиции. Именно поэтому вместо армии финансируется самый длинный и самый дорогой в истории избирательный ролик, который называется "Единый марафон". Именно для этого правоохранительные органы превращаются в карательные. Именно для этого уничтожается независимость судов, уничтожается местное самоуправление, потому что они готовятся к выборам. А это означает смерть единства, ослабление государства и в конце концов играет на руку Путину", – подчеркнул Петр Порошенко.