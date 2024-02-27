Порошенко намерен принять участие в конгрессе ЕНП в Румынии

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетит Бухарест, столицу Румынии, для участия в Конгрессе Европейской народной партии.

Об этом сообщает "Европейская солидарность".

Отмечается, что в мероприятии примут участие лидеры институтов и государств-членов Евросоюза, руководители европейских партий, входящих в политическую семью ЕНП.

"Помимо ряда двусторонних встреч с руководством стран ЕС и НАТО, запланировано выступление Петра Порошенко перед участниками Конгресса, посвященного укреплению западной политической, экономической и военной поддержки Украины, а также ускорению европейской и евроатлантической интеграции", –- говорится в материале.