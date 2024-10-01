Порошенко и Кубилюс обсудили в Брюсселе создание Европейского оборонного союза

Находящийся с визитом в Брюсселе Петр Порошенко на встрече с депутатом Европарламента Андриусом Кубилюсом обсудил оборонные нужды Украины. Как известно, Кубилюс является кандидатом на должность Еврокомиссара по безопасности и космосу на следующие 5 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"В ходе встречи мы обсудили видение и перспективы создания действенного Европейского оборонного союза в условиях длительного противостояния с Россией и ее союзниками, а также финансово-экономическими возможностями ЕС", – сообщил Порошенко в соцсетях.

По его мнению, поддержка Украины в отпоре российской агрессии должна оставаться первоочередным приоритетом безопасности Евросоюза и западных союзников.

"Также рассказал Андриусу Кубилюсу о ситуации на фронте, ключевых потребностях и вызовах, которые сейчас стоят перед ВСУ. В этой ситуации нам важно расширять и координировать программы военно-технического сотрудничества и совместного производства вооружений", – пишет пятый президент.

"Также отметил, что финансовые нагрузки на европейские страны на цели безопасности на континенте неуклонно растут в контексте предстоящих выборов в США", – констатировал Порошенко.

Накануне Петр Порошенко, выступая на Политической ассамблее ЕНП, призвал будущих Еврокомиссаров отбросить страх перед Путиным и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором. Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины.

"Никаких компромиссов по украинскому суверенитету. Никаких компромиссов по территориальной целостности. Никаких компромиссов по демократии. Никаких компромиссов по безопасности и ослаблению украинской армии, возможно, одного из сильнейших сейчас на континенте. Никаких компромиссов по ценностям. Вот почему я здесь. Поэтому я хочу поблагодарить всех вас. И потому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", – подчеркнул Порошенко.