«Пора посмотреть реальности в глаза»: Порошенко в Раде призвал положить конец «пьяному карнавалу популизма»

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде призвал власти снять розовые очки и посмотреть реальности в глаза.

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"Пришло время посмотреть в глаза реальности даже тем, кто в розовых очках в теплой ванной привык смотреть только телемарафон. А реальность такова: ситуация с безопасностью стремительно ухудшается. Россия совершила технологический прорыв в области реактивных дронов. Украина не разработала эффективной противовоздушной защиты от них. Удары по логистике, по зерновому коридору, по "Эпицентру", по "Новой почте", по "Розетке", по "Рошену" сегодня создают существенное препятствие для функционирования государства", – констатировал пятый президент.

"Премьер вчера докладывал об отсутствии денег и финансовом кризисе, а украинские воины делают больше, чем государство может требовать от человека. Но вместо этого государство требует от них ещё и компенсировать своим героизмом непрофессионализм тех, кто должен был бы обеспечивать финансирование и международную поддержку партнёров", – отмечает Порошенко.

"Вчера премьер говорил о дефиците в 27 миллиардов. Каким именно статьям расходов это угрожает, парламент также не проинформирован. Нам рассказывают о 45 законопроектах, необходимых для получения западной помощи, и возлагают всю ответственность на парламент, на вас, монобольшинство. При этом забыв сказать, что из 45 законопроектов 15 ещё не поданы правительством", – констатировал Петр Порошенко.

"Где было правительство Свириденко? Растратило деньги на кэшбэки, факинги, чекинги, еБаки и прочие проявления махрового популизма, отнимая средства из бюджета Сил обороны. Пьяный карнавал популизма закончится мрачным похмельем, а счет выставят налогоплательщикам и народу", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал выполнить обязательства по евроинтеграции и принять законопроекты о перезагрузке ГБР, о конкурсном отборе на должность генерального прокурора, а также отправить в отставку руководителя Госфинмониторинга Филиппа Пронина, который фигурирует в делах о коррупции.

"Евросолидарность" также требует прекратить нападки на антикоррупционные органы, призывает к созданию в парламенте коалиции национального единства и формированию профессионального правительства национального спасения.