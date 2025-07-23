Вижу в сегодняшних изменениях в УПК следующие основные новеллы:

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1) руководитель САП не сможет выполнять полномочия руководителя органа прокуратуры, предусмотренные УПК, – они переходят к Генеральному прокурору (частично – к неизвестным общественности прокурорам ОГП);

Далее текст на языке оригинала.

2) НАБУ і САП стають повністю підконтрольні Генеральному прокурору, призначеному на свою посаду без конкурсу (на відміну від керівника САП), який отримує широкі додаткові повноваження;

3) виключно Генеральний прокурор буде здійснювати письмове повідомлення про підозру керівнику Офісу Президента України та його заступникам, членам Кабінету Міністрів, заступникам міністрів тощо;

4) слідчі, дізнавачі та прокурори без ухвали слідчого судді зможуть входити до житла чи іншого володіння зокрема "для невідкладного вилучення чи збереження доказів злочинів".

І ще, зміни до Закону "Про прокуратуру", для більшої слухняності, передбачають можливість звільнення прокурора у разі його відмови від переведення (у зв'язку зі штатними змінами) і, навпаки, можливість потрапляння на посаду в ОГП кого треба без конкурсу.

Спробуйте самостійно спрогнозувати наслідки.