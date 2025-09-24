'Попал в альтернативную реальность': Медведев 'наехал' на Трампа после его слов о победе Украины

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о якобы победе Украины в войне с Россией. Политик назвал такие высказывания "попаданием в альтернативную реальность".

В собственном Telegram-канале Медведев критически высказался относительно оценок Трампа об экономике России и военной ситуации, а также обратил внимание на преувеличение роли Украины в нынешних событиях. Он подчеркнул, что реальная картина конфликта значительно отличается от постов американского политика в соцсетях.

Медведев критиковал Трампа за преувеличение успехов Киева. В то же время политик подчеркнул абсурдность отдельных комментариев Трампа о международных отношениях и потенциальных дипломатических шагах.

Ранее Дмитрий Медведев истерически отреагировал на заявления о возможности создания "бесполетной зоны над Украиной" и сбивания дронов РФ силами стран НАТО. В ответ он бросился с угрозами в сторону Альянса. Он назвал инициативу "Восточный страж" остатками "коалиции желающих" и набросился с оскорблениями на политиков.

Также OBOZ.UA сообщал: политик заявлял, что Финляндия готовит плацдарм для нападения на Россию. По его словам, Хельсинки проводит курс на подготовку к войне. Он также отметил усиление военного присутствия у российской границы.

"После вступления в НАТО под видом оборонительных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас", – отметил россиянин.

