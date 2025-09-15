'Будет означать войну НАТО с Россией': Медведев устроил истерику из-за заявления о возможности сбивания Альянсом дронов над Украиной

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерически отреагировал на заявления о возможности создания "бесполетной зоны над Украиной" и сбивания дронов РФ силами стран НАТО. В ответ он бросился с угрозами в сторону Альянса.

Видео дня

В своей заметке в Telegram Медведев не смог промолчать из-за визита министра обороны Эстонии в Киев. Он назвал инициативу "Восточный страж" остатками "коалиции желающих" и набросился с оскорблениями на политиков.

Медведев снова угрожает НАТО и ЕС

"Реализация провокационной идеи киевских и других пр*дурков о создании "бесполетной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами!" – заявил политик.

Кроме этого, Медведев высказался относительно замороженных российских активов в иностранных странах. Он раскритиковал идею ЕС по "кредиту Украине под российские активы" и назвал это "кражей российского имущества".

"Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попытаются изъять нашу собственность, до конца века. Всеми возможными способами. Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и национальных судах. А в некоторых случаях во внесудебном порядке", – разбросался новыми угрозами россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина 10 сентября получила от Европейского Союза (ЕС) 1 млрд евро за счет замороженных активов России – в рамках инициативы "Большой семерки" (G7) ERA Loans. Это восьмой такой транш. Средства позволяют финансировать ключевые расходы госбюджета, включая "социалку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!