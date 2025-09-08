"Глупость, ложь и неблагодарность": Медведев пожаловался, что Финляндия готовит плацдарм для нападения на Россию
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для нападения на Россию. По его словам, Хельсинки проводит курс на подготовку к войне.
Об этом Медведев рассказал в колонке для ТАСС "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность". Он также отметил усиление военного присутствия у российской границы.
У России нашли еще одного врага
"После вступления в НАТО под видом оборонительных мер Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас", – отметил россиянин.
По его словам, Североатлантический альянс "всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство".
Также Медведев обеспокоен, что "усиливается военная активность". Он отметил, что в непосредственной близости от границы с Россией идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС. В случае "изменения оперативной обстановки", по его словам, численность войск может быть увеличена до полноценной бригады – до 5 тыс. человек.
Марионетка российского диктатора Владимира Путина подчеркнул, что якобы даже объяснять не нужно, против кого будет направлена деятельность штаба.
"Появляются новые гарнизоны, например, в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории", – уточнил он.
Что предшествовало
1 сентября стало известно, что в городе Миккели, вблизи российской границы в Финляндии, начал работать штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. На начальном этапе в штабе будет служить около 10 человек, а впоследствии их количество планируется увеличить до примерно 50 военных.
21 августа премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки еще не принял решение об отправке финских солдат в Украину. Оно может быть принято после соответствующих договоренностей, при этом Орпо подчеркнул, что Финляндия, как страна на границе с Россией и член ЕС и НАТО, несет большую ответственность за безопасность Европы.
В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
Как сообщал OBOZ.UA, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки на северо-запад России снова обвинил соседние страны в "угрозе нападения". Он заявил, что Финляндия, Норвегия, Польша и государства Балтии якобы наращивают военную активность у российской границы.
Кроме этого, Медведев пригрозил США войной: "Трамп играет в игру ультиматумов с РФ. Но должен помнить, что Россия – это не Израиль и даже не Иран". Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Путину новый ультиматум.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!