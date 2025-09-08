Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для нападения на Россию. По его словам, Хельсинки проводит курс на подготовку к войне.

Об этом Медведев рассказал в колонке для ТАСС "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность". Он также отметил усиление военного присутствия у российской границы.

"После вступления в НАТО под видом оборонительных мер Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас", – отметил россиянин.

По его словам, Североатлантический альянс "всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство".

Также Медведев обеспокоен, что "усиливается военная активность". Он отметил, что в непосредственной близости от границы с Россией идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС. В случае "изменения оперативной обстановки", по его словам, численность войск может быть увеличена до полноценной бригады – до 5 тыс. человек.

Марионетка российского диктатора Владимира Путина подчеркнул, что якобы даже объяснять не нужно, против кого будет направлена деятельность штаба.

"Появляются новые гарнизоны, например, в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории", – уточнил он.

Что предшествовало

1 сентября стало известно, что в городе Миккели, вблизи российской границы в Финляндии, начал работать штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. На начальном этапе в штабе будет служить около 10 человек, а впоследствии их количество планируется увеличить до примерно 50 военных.

21 августа премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки еще не принял решение об отправке финских солдат в Украину. Оно может быть принято после соответствующих договоренностей, при этом Орпо подчеркнул, что Финляндия, как страна на границе с Россией и член ЕС и НАТО, несет большую ответственность за безопасность Европы.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки на северо-запад России снова обвинил соседние страны в "угрозе нападения". Он заявил, что Финляндия, Норвегия, Польша и государства Балтии якобы наращивают военную активность у российской границы.

Кроме этого, Медведев пригрозил США войной: "Трамп играет в игру ультиматумов с РФ. Но должен помнить, что Россия – это не Израиль и даже не Иран". Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Путину новый ультиматум.

