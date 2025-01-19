'Помог Украине выстоять': Сибига провел прощальный разговор с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с действующим государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, срок пребывания которого в должности подходит к концу. Глава украинского ведомства поблагодарил американского коллегу за его роль в том, что Украина выстояла в войне с Россией.

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Об этом Сибига написал на своем аккаунте в социальной сети Х в воскресенье, 19 января. По его словам, роль Блинкена в выживании Украины как независимого европейского государства, была решающей.

Министр отметил, что Киев ценит партнерство с Вашингтоном и рассчитывает на дальнейшую поддержку новой администрации.

"В прощальном звонке я поблагодарил Энтони Блинкена за его решающую роль в переломный момент истории, которая помогла обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации. Мы ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на постоянную поддержку новой администрации США", – написал глава внешнеполитического ведомства

О разговоре политиков также сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер. По его словам, Блинкен поблагодарил украинскому коллеге за "персональное партнерство и усиление двусторонних отношений" Киева и Вашингтона.

"Они также обсудили недавние действия санкций, направленные на то, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения агрессивной войны, а также продолжения работы по созданию условий для безопасной, мирной и преуспевающей Украины", – говорится в сообщении.

Энтони Блинкен возглавил Государственный департамент США в январе 2021 года в составе администрации Джо Байдена. Избранный президент Дональд Трамп номинировал на этот пост Марко Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The New York Times пишет, что в конце 2022 года тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя и начать работу по переговорам с РФ. По данным СМИ, против этого выступил Блинкен, который настоял на продолжении борьбы.

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