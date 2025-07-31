В КНР отказали Трампу в прекращении покупки мордорской нефти, несмотря на возможные санкции и сверхогромнейшие пошлины, - не столько из-за сути вопроса (экономически можно было бы тихонечко урегулировать, сколько чисто ПРИНЦИПИАЛЬНО.

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Дело в том, что Китай нельзя ставить в неудобное положение (а чем-то угрожать ему - тем более!), и это надо учитывать как главный принцип китайской политики, что, по большому счёту, не так уж и сложно, ведь в обмен на понимание в этой деликатной ситуации он теоретически готов на любые уступки, в том числе и на достаточно существенные.

Это как для Трампа (с его Ди Джеем, которого, кстати, давно уже не слышно, ибо в стране должен быть один президент, а не три сразу,так что Вэнс сейчас влияет не больше Маска) самое важное, чтобы трижды в день говорили "Спасибо!!!" - Украина это наконец выучила, и всё теперь у нас будет хорошо.

Так вот, КНР это в некотором смысле полтора миллиарда Трампов: необходимо просто знать их фишку и уважать её - тогда комплекс этот уже не будет мешать, а сработает сосем наоборот, то есть как надо.

Вот мордор наклонять и можно, и нужно - и чем наглее и откровеннее, тем будет эффективнее: там только такое и понимают.

Вонючее пуйло все свои поражения даже никому не будет пояснять, он их просто не заметит, как, к примеру, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - и эти поражения как бы прекращают для него своё существование, их не будут обсуждать, поскольку они становятся несуществующими.

Можно наклонять, как только что неожиданно для многих выяснилось, и Европу: мудрая несчастная Урсула, беря пример с Рютте, при активной попытке [политического и экономического] изнасилования не оказывала Трампу ни малейшего сопротивления и соглашалась без исключений абсолютно на всё.

Считаю, что можно было бы наклонять и Индию: хитровыхитренному Моди так будет даже сподручнее, ведь появится прекрасное оправдание перед пуйлом: Я не хотел, но меня вынудили! - а китайских комплексов у индийцев нет.

Но вот с китайцами так нельзя. Так что, переводя с китайского их месседж Трампу, я пришёл к выводу, что предложение было приблизительно следующим:

на ближайших переговорах Трамп из уважения к Китаю дружески отменит антикитайские пошлины и санкции ещё до их ввода,

после чего КНР - мгновенно, но именно после! - из встречного уважения к Америке и непреодолимой любви к миру во всём мире заявит о своей неизменной и последовательной позиции относительно невозможности поставок кому бы то ни было (и в частности - уважаемым партнёрам из РФ) товаров двойного назначения, заодно заменив мордорские энергоносители не менее дешёвыми и выгодными американскими.

То есть важно лишь понимать по-китайски.