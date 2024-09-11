Польша осудила похищение Россией украинских детей, – Елена Кондратюк

Сейм Польши проголосовал постановление об осуждении массового похищения Россией украинских детей. Резолюцию по делу осуждения похищения украинских детей символическими аплодисментами стоя поддержали все депутаты Сейма, присутствовавшие в сессионном зале.

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Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Это еще один практический результат нашей активной парламентской дипломатии. С просьбой разработать и принять такое постановление я лично обращалась к руководству Сейма Польши и Вицеспикера Моники Велиховской во время рабочих встреч. Госпожа Monika Wielichowska Wicemarszałek Sejmu RP, - отметила этот документ" Кондратюк.

"Мы очень благодарны за такое неравнодушие! Это особенно важное решение накануне заседания Парламентской ассамблеи Украина-Польша, где мы являемся сопредседателями", - добавила заместитель председателя Верховной Рады.

В постановлении указано:

с начала российской агрессии против Украины Польша на стороне пострадавших, в том числе наиболее беззащитных – детей;

Польша поддерживает около полумиллиона несовершеннолетних украинских беженцев, находящихся в Польше;

Польша борется за права украинских детей на международной арене, в частности, через участие в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей;

Сейм Польши призывает международное сообщество присоединяться к этой и другим инициативам, направленным на возвращение украинских детей домой;

Сейм Республики Польша призывает немедленно прекратить практику незаконных похищений и вернуть украинских детей на родину и их законных опекунов.

В резолюции отмечается, что Сейм выступил решительно против нарушения международных норм, осуществляемых системными действиями российской власти, в частности президентскими указами, упрощающими усыновление украинских детей, лишением родительских прав, а также предоставлением украинским детям российского гражданства.

"Мы считаем своим долгом защищать права, закрепленные в Конвенции, включая право ребенка знать своих родителей и находиться под их опекой, а также право сохранять свою идентичность, включая гражданство, свою фамилию и родственные связи", – говорится в резолюции польских депутатов.

В документе отмечается, что о преступном характере этих действий свидетельствует выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.