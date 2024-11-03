Европейская Комиссия обнародовала обновлённый отчёт о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС. В отчете отмечено, что Украина выполнила все невыполненные задания, указанные в выводах Еврокомиссии от 2022 года. Нынешний отчёт является положительным для Украины и не содержит оценок, препятствующих открытию кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Видео дня

В частности, в отчёте отмечена важность подписанного в мае 2024 года Президентом Украины Закона, существенно повысившего прозрачность местного самоуправления, а также ратификации Римского статута. Еврокомиссия положительно оценила Дорожную карту для поддержки восстановления плюралистического, прозрачного и независимого медиапространства после прекращения военного положения. Украина принимает во внимание рекомендации Еврокомиссии по телевизионному марафону "Единые новости" и подчеркивает, что поддержка этого формата прекратится после завершения военного положения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Украина продолжает продвигать необходимые реформы для вступления в ЕС.

Украина надеялась, что после полугодового венгерского председательства и блокирования украинского продвижения в переговорах с Евросоюзом по открытию 35 переговорных разделов, с 1 января 2025 года, то есть с началом польского председательства в ЕС, наконец дело сдвинется с места, однако мы слышим активные призывы многих влиятельных польских политиков блокировать переговорный процесс с Украиной пока не решится вопрос эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Кто-то с подачи Кремля вопрос истории поставил на щит всех польско-украинских отношений.

Напомним, что эти события относятся главным образом к 1943-44 годам во времена фашистской оккупации, хотя имели место трагические последствия ещё и после этого вплоть до 1947-48 годов. В некоторых материалах это даже называется как украинско-польская война. А на войне есть погибшие, раненые, расстрелянные, сожженные дома и здания. Казалось, что этой теме уже многое время уделялось внимания со стороны политического руководства двух стран для сглаживания противоречий и окончательного примирения двух народов. Однако кто-то на политическом уровне в Польше не собирался ставить точку в этом вопросе.

В 2016 году две палаты польского парламента - Сенат и Сейм признали Волынскую трагедию актом геноцида и называют её не иначе как Волынской резней, а 11 июля 2023 г. Сейм Польши принял резолюцию о почитании памяти жертв Волынской трагедии, где указано, что примирение должно включать "признание вины". Над обострением польско-украинских отношений давно и системно работает Москва, понимая силу этого политического и военного тандема, провоцируя часть польских политиков к эскалации отношений с Украиной, а значит, Киев должен отвлекаться не только на борьбу с российской агрессией военной и информационной, но и решение непростых исторических вопросов с Польшей.

Москве удалось через своих агентов влияния в среде польских радикалов блокировать на долгое время польско-украинскую границу. А это главный торговый и военно-транспортный коридор для Украины во время войны. Украинский народ держится из последних сил, но это как-то не очень беспокоит некоторых представителей польской политики. Кремль подстрекает Польшу использовать трудную ситуацию Украины и выжимать нужные решения Киева в пользу Варшавы, которые могут разъединить украинское общество. Об этом хорошо знают в Польше, но не очень переживают.

Нынешняя официальная позиция Варшавы: Украина может получить членство в ЕС только тогда, когда выполнит польские требования, которые в области исторических противоречий. Не удивительно ли? Ещё как. На самом деле некоторые польские политические силы вообще поставили за цель не допустить Украину в Евросоюз. Это парламентские силы радикального характера и сельскохозяйственное лобби. Кто-то это делает по эгоистическим политическим соображениям, а кто-то не желает конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Схема такова: сначала требуется проведение эксгумации всех погибших во время Волынской трагедии – и это по-человечески, по-христиански. Затем нужно заставить Украину признать Волынскую трагедию актом геноцида польского народа, ведь это сделал польский парламент. То есть признание вины украинцев. Затем Киеву признать, что организации ОУН и УПА – преступные. Понятно, что на такое не пойдет украинское правительство, значит, извините, тогда нет членства Украины в Евросоюзе.

Однако очень важно знать, чего не хочет признавать польская сторона. Прежде всего, причины, почему произошла эта трагедия. Почему? Потому что этот вопрос полностью разрушает мистификацию событий на Волыни в середине сороковых годов прошлого столетия. Вроде бы украинцы Волыни непонятно почему начинают вооруженную борьбу против местных поляков, начинается острый межэтнический конфликт со значительными жертвами, причём большими с польской стороны. Потому просто напомним. В 1943 г. становится понятным будущее поражение Третьего рейха во Второй мировой войне и встаёт вопрос, что будет после деоккупации территории Волыни от нацистов.

Для польского правительства в эмиграции нет сомнений – возвращение этой территории обратно в Польшу, ведь она её получила в соответствии с Рижским договором 1921 года с советской Россией. Согласно этому договору, значительную часть украинской территории Москва отдаёт Варшаве после войны с Польшей в 1920 году. Украинцев вообще никто не спрашивает. Варшава начинает распоряжаться этой территорией как своей, но с целью её полонизации решает сменить этнический состав, особенно на Волыни, переселяя туда большое количество польских военных пенсионеров со своими семьями.

Затем эту идею взял на вооружение Кремль, когда советских военных пенсионеров селил в Крыму со второй половины сороковых до конца восьмидесятых годов прошлого века. То есть, этот процесс начался на Волыни с двадцатых годов и продолжился в тридцатых прошлого века. А как раз перед началом Второй мировой войны польское правительство разработало план полной деукраинизации Волыни для демонстрации того, что этот регион вроде бы издревле был польским, что полностью не соответствует исторической действительности.

Следовательно, в результате шовинистической политики Варшавы в 1938-1939 годах у украинского населения выработалось полное невосприятие возможности возвращения под польское господство, ведь оно принесло бы полную полонизацию края. Тысячелетние украинские территории Волыни в глазах местных украинцев не должны пережить очередную полонизацию после ухода немцев. Варшава выдвинула эту идею, исходя из того, что эти территории несколько веков находились в составе Речи Посполитой.

Это действительно так, однако это исторически украинские земли, захваченные Польшей после Люблинской унии 1569 года. Является ли это оправданием для убийств польского населения? Конечно нет. Но могло ли это спровоцировать межэтнический конфликт – стопроцентно да. При том, что во время волынских событий погибли и немало мирных украинских людей в результате военных нападений вооруженных польских отрядов на украинские сёла. Тем не менее, Варшава не хочет рассматривать причины межэтнического столкновения, ведь они кроются в шовинистической политике Второй Речи Посполитой в конце тридцатых годов прошлого века. Как ни странно, но массовую полонизацию края прекратили германские оккупанты.

Теперь о признании украинцами вины. Это можно обсуждать, если Польша признает колонизаторское отношение к украинскому народу в течение нескольких веков господства над захваченными украинскими территориями, в результате чего погибло большое количество украинцев. Это массовые притеснения на национальной и религиозной основе. Чванливое отношение ко всему украинскому, только провоцировало среди украинского населения обратную реакцию – невосприятие ничего польского.

В течение истории Варшава дважды делила Украину вместе с Москвой. В 1686 и 1921 гг. После нападения на Украину 24 февраля 2022 года Москва третий раз официально предложила Польше разделить Украину, но Варшава демонстративно отказалась. Надеемся не потому, что в таком случае Польша стала бы непосредственным соседом России и была бы следующей жертвой при движении русских войск на запад, которую никто не защищал бы, ведь она сама стала захватчиком. Так было, когда Польша после Мюнхенского сговора захватила с Гитлером часть Чехословакии, а затем сама стала жертвой Третьего Рейха.

В современном виде Евросоюз существует с 1 ноября 1993 года. Было бы странно, что после 31 года его существования какая-либо из стран-членов выдвигала условие отказа от своего блокирования вступления в ЕС нового государства удовлетворение своих исторических претензий. История Европы – это история войн. Каждая из стран континента может предъявить претензию исторического характера другому соседнему государству. Но этого не делается, потому что это тупик. Нужно ли Польше туда загонять Украину?