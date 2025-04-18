Полное прекращение огня и 'красные линии': в Le Monde раскрыли детали переговоров в Париже по установлению мира в Украине

В Париже 17 апреля прошли переговоры делегаций из США и Украины, а также представителей Европы. Среди основных результатов переговоров – принятие решения требовать от РФ полного прекращения огня продолжительностью не менее месяца, ведь частичное оказалось слишком сложным с точки зрения управления и контроля за нарушениями.

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Также Украина озвучила свои "красные линии", на пересечение которых во время каких-либо переговоров Киев не согласится ни при каких условиях. Детали со ссылкой на дипломатические источники сообщает Le Monde.

Один из представителей французской дипломатии в разговоре с изданием рассказал: во время переговоров все стороны-участницы согласились с тем, что от России необходимо требовать полного прекращения огня на срок не менее месяца, ведь попытка установления частичного перемирия показала свою нееффективность.

"Все меньше людей выступают за частичное прекращение огня, поскольку оно сверхсложное в управлении, как показал случай с (перемирием. – Ред.) относительно энергетической инфраструктуры", – рассказал французский дипломат.

Теперь США, Украина и Европа пришли к согласию по вопросу отказа от какой-либо формы частичного перемирия и призывают к "полному прекращению огня, как можно скорее", по меньшей мере на один месяц, с возможностью продления.

Украина тем временем сформулировала свои "красные линии".

В частности, Киев не хочет повторения прошлых ошибок и выступает против начала работы миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (развертывание которой на Донбассе до начала полномасштабного вторжения РФ оказалось безрезультатным). Не видит Украина действенной и гипотетическую миротворческую операцию ООН: с точки зрения Киева, именно США должны взять на себя ответственность за мониторинг режима прекращения огня.

"Американцы не говорят ни да, ни нет, поэтому мы можем продолжать говорить об этом", – прокомментировал ход обсуждения возможности привлечения США один из участников встречи.

Он добавил, что такая поддержка также необходима европейцам, которые обсуждают отправку своих сил для обеспечения безопасности в Украину.

Кроме того, американской стороне объяснили, что Украина и европейские союзники не признают "анексированные Россией в одностороннем порядке украинские территории" российскими.

Французские дипломаты также в разговоре с журналистами озвучили и другие "красные линии" Киева. Так, Украина выступает категорически против любого "нейтрального статуса", а также против любой демилитаризации или ограничения украинских Вооруженных сил. Одним из главных приоритетов для нашего государства является возвращение военнопленных, гражданских лиц и детей, депортированных в Россию.

"Вопрос санкций также был рассмотрен, но не вопрос ослабления санкций. Необходимость состоит в том, чтобы мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и особенно санкции, чтобы иметь средства влияния на российскую позицию", – добавили собеседники Le Monde.

Напомним, 16 апреля, накануне встречи в Париже, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетят столицу Франции для переговоров по Украине, Ирану и торговле.

А уже после встречи Рубио заявил, что в случае, если в "ближайшие дни" Вашингтон поймет, что установление мира в Украине "невозможно" – Штаты могут выйти из переговоров по завершению российско-украинской войны, потому что у них "другие приоритеты".

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