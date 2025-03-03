'Политике здесь не место': в МАГАТЭ попытались объяснить, почему провели ротацию на Запорожскую АЭС через Россию

Международное агентство по атомной энергии впервые провело ротацию на оккупированной Запорожской АЭС через захваченную россиянами территорию без согласования с Украиной в связи с обеспечением "безопасности персонала". Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это не вопрос "политики".

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Ситуацию Гросси прокомментировал 3 марта на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ. Он, как передает "Радио Свобода", расхвалил миссию своего агентства на ЗАЭС, назвав ее "неоценимой".

Гросси сказал, что последние события были "чрезвычайным обстоятельством из-за невозможности безопасно провести ротацию".

"Я не думаю, что видеть в этом что-то большее – это хорошая идея. Потому что единственное, что побудило нас к ротации таким необычным способом – это то, что я отвечаю за безопасность своего персонала и их жизнь. Я не могу подвергать их опасности", – объяснил он.

Гендиректор вспомнил об инциденте во время ротации в декабре (тогда автомобиль экспертов атаковал российский беспилотник, и следующую попытку провести ротацию пришлось отменить).

"Был ряд эпизодов, приведших меня к выводу, что я не могу рисковать жизнью своих экспертов. Любому другому политическому рассуждению, думаю, здесь не место", – заявил Гросси.

В то же время он утверждает, что это не была ротация "в одностороннем порядке" – потому что якобы это обсуждалось с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Как ранее писал OBOZ.UA, в МИД Украины направили ноту протеста МАГАТЭ после того, как агентство перебросило свой персонал на Запорожскую АЭС через оккупированную территорию без согласования с Киевом. Инцидент произошел в начале марта.

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