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Борис Житнигор
Борис Житнигор
Эксперт-аналитик по социальным вопросам, автор публицистических статей, блогер и карикатурист

Блог | Политическая уфология, или Маск уже был на Марсе

Политическая уфология, или Маск уже был на Марсе

Так много Космоса

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Илон Маск вроде бы еще весьма далек от реализации своей космической программы колонизации Марса. И поэтому до сих пор как будто бы никак не мог умышленно либо случайно завезти на Землю каких-либо инопланетных уникумов – агрессивные вирусы или неординарных особей. Или же он уже там был достаточно давно и притащил из космоса нечто особенное? На самом деле, не без известной доли иронии, конечно, но утверждать что-то подобное однозначно невозможно. Ведь порой небезосновательно создается впечатление, что такие себе экстраординарные марсиане уже каким-то образом интенсивно осваивают нашу планету. Для знатоков фантастики очевидно, что инопланетная жизнь способна принимать вполне себе земной облик. А вот образ мыслей, цели и характер поведения порой выдает в реальных социальных активистах различного рода существ с ограниченным или извращенным пониманием гуманизма. Причем не сказать, что сам Маск являет собой обыденного землянина: как с точки зрения гениальности своих задумок и грандиозности проектов, так и в части непроходимой глупости значительной части высказываний на остросоциальные темы и публичных демаршей. И ладно бы информационное пространство пестрело упоминаниями о проделках и суждениях всевозможных эпатажных фриков из неизменно примитивных сфер социальной жизни и массовой культуры. А как быть с засильем откровенных недоразумений в политической среде – даже в самых высших её эшелонах? Здесь можно говорить и о роковых тенденциях. Когда, например, забота о сохранении привычного благополучия, превозмогает моральные ограничения общечеловеческих ценностей, нетленных демократических законов. И подвигает, в частности, изрядную часть обремененных неоднозначным историческим опытом немцев вновь возводить на гребень национальной политической системы ультраправые политические силы. Нечто подобное нынче характерно и для Франции, Италии, Австрии, целого ряда других авторитетных западноевропейских стран.

Ну а куда менее значимые по политическому весу Венгрия или Словакия, в своем беспринципно боязливом стремлении примостится сразу на всех возможных кормушках, разве не явили миру многоликих политических паяцев - Орбанов и Фицо? Которым и назойливые современные ценности ни почем и тоталитарный российский рубль ни чуть не меньше мил, чем очередная многомиллиардная дотация Евросоюза. И это уже речь идет – хотя и о вроде бы незначительных, но кричаще ярких персоналиях, моральный облик и действия которых весьма сложно считать подобающим для приличного человека. В то время как по версии все того же Голливуда, для каких-нибудь зловещих гуманоидов из глубин Космоса словесная эквилибристика нравственными константами возможно и была бы приемлема.

На фоне европейских метаморфоз политической непорядочности, всевозможные высокопоставленные иллюзионисты из стран "глобального Юга", застрявших на различных стадиях средневекового развития социального менталитета – Китая, России, Северной Кореи, Индии, Бразилии, ряда государств Ближнего Востока, Африки и Средней Азии, - и вовсе не должны вызывать никакого удивления. В этих регионах, судя по всему, перевернутое восприятие мира просто осталось в том виде, в каком зловредные пришельцы многие тысячелетия назад навязали его зарождающейся человеческой цивилизации.

Межгалактические масштабы Трампа

Ну и вершина этой не столь уж замысловатой и устойчивой, но цепко паразитирующей на человеческой глупости и аморальности, геополитической конструкции "потустороннего" пренебрежения гуманизмом - его незаурядное величество Дональд Трамп. Вот уж удивительное дело: как столь нестабильный и гиперэгоистичный во всех отношениях человек может являться кумиром многих десятков миллионов американцев (и не только), одной их ключевых фигур внутренней политики США и международных отношений, реальным претендентом на повторное занятие Овального кабинета в Белом доме? В самой главной, передовой, экономически и милитарно сильной стране мира - родоначальнике и блюстителе всех основных современных культурно-этических, инновационных и технологических трендов, политически доминирует очевидно не особенно умный, прозорливый, информированный и культурный манипулятор! Который, к тому же, весьма слабо соответствует и образу американской мечты, и идеологическим постулатам той же республиканской партии США.

Неужто вновь инопланетный след, тем более, что Трамп столь близок с "марсианином" Маском и так благоволит диктаторам Путину или Ким Чен Ыну, которые словно внедрены на Земле Черными Лордами с Альфы-Центавры? За предвыборными перипетиями в США следят сейчас все небезразличные к судьбе не только Украины, но и всего мира наблюдатели. Благосклонные к Путину, нелицеприятные в отношении Зеленского и Украины, затем многократно перевернутые и перекрученные высказывания Трампа о российско-украинской войне звучат из уст эксцентричного миллиардера и его последователей регулярно.

Совершенно очевидно, что имперская, недемократичная и воинственная Россия является геополитическим противником как США, так и всего демократического западного мира. Ситуация усугубляется еще и ситуативным антизападным сплочением РФ, Китая, Северной Кореи и Ирана. Украина же, отчаянно сражаясь за свою независимость, одновременно является и эпицентром реального военного противодействия глобального тоталитаризма и цивилизованной либеральной демократии. Казалось бы, всё ясно и понятно. Украина – не просто находится в сфере интересов США, она - способ и средство отстаивания геополитического доминирования развитых стран, международного права, справедливости, глобальной стабильности и безопасности. Ясно всем – кроме Трампа, его адептов и единомышленников в различных странах.

Словно властолюбивый лидер республиканцев, по примеру своих царственных коллег из ущербных коммунистических и клерикальных деспотий, и сам был бы не прочь примерить на себя величественную мантию абсолютного властителя. И напроситься в межгалактическую империю тех же Черных Лордов, с тем чтобы на тысячах центаврийских планет настроить Трамп-тауэры, организовать вселенские конкурсы красоты и вести эксцентричные телешоу. Нет никакой необходимости озвучивать и анализировать непоследовательные и часто лишенные логики утверждения Дональда Трампа. Они всем известны.

Здесь более примечательна серьезная политическая весомость в демократическом обществе живущего в параллельной реальности субъекта, весьма лицемерно не отвечающего за свои слова и поступки. Также ослепительно невероятны многочисленные обожатели – интерпретаторы 45 Президента США. Которые на все лады пытаются убедить окружающих, что скудным земным умишкам не суждено правильно понимать чуть ли библейскую иносказательность великомудрого миллиардера.  

На зависть Стругацким: фантомные миры Арестовича

Нет-нет, Арестович, на мой взгляд – это уже давно не конкретный человек или имя. Это – явление. И весьма прискорбное. В условиях российско-украинской войны – нестерпимо гадкое, тошнотворное. Арестовичей в Украине и за её пределами, к сожалению, теперь предостаточно. И здесь тоже крайне сложно отделаться от ощущения присутствия отвратительно липких продуктов мимикрирующей жизнедеятельности нечеловеческого свойства. Конкретный же субъект, аналогично именованный, над красными линиями отграничения здравого смысла и чести от самозабвенного упоения демагогической самобытностью давно и изощренно надругался просто маниакально.

Как то, что называется, взял грех на душу. Глянул фрагмент диалога некоторой российской великодержавной псевдодемократки в изгнании и наслаждающегося своим мнимым бесподобием почитателем многовековой сакральности русского злодейства... Для меня это было подобно тому, как в прошлом почитатели острых ощущений опасливо заглядывали в кунсткамеру или украдкой проникали на цирковые представления уродцев. Полагаю, что даже при весьма мимолётном ознакомлении с любым из многочисленных откровений самого артистичного полковника, самого воинственного актера и овеянного героикой разведчика Украины...

Как бы это точнее передать глубину когнитивного диссонанса, вызванного явлением миру бесподобной мудрости беспрецедентно всезнающего советника по всем вопросам в истории Вселенной? Похоже, что конкретно меня посетило именно то стыдливо-брезгливое ощущение ошарашенности, которые вероятно испытывают люди случайно подглядевшие чужую непристойность. Я не склонен всерьез обсуждать умопомрачительные пассажи из некой параллельной реальности на той же Альфе-Центавре.

Но, помилуйте, никогда бы не подумал, что нечто подобное можно вытворять ртом и глазами с видом целомудренного Мессии. Который всего лишь раз сто в своей жизни кардинально менял политические пристрастия и отношение к реальности. Возможно, если бы Небесной канцелярии нужен был бы флюгер из плоти и крови, бешено улавливающий направления хаотичных ментальных вихрей, здесь она определенно нашла бы искомый конструкт. Правда чрезмерно надменный и поэтому изрядно извращающий истину...

Ну чего стоит правда, перед лицом столь глубоко безаналогового осознания сущности пресного бытия? А ведь многие русские либералы, оппозиционеры и т.п. нескрываемо обожают Арестовича. Который с позиций самопровозглашенного носителя истинного понимания природы украинства, наполняет трепетные сердца страдальцев за "великую культуру и тысячелетнюю историю" пламенной надеждой на итоговое обеление звериной сущности глубинного русского имперства. Похоже, что "совести русской нации" нужно совсем не покаянное очищение от духовной скверны, а всё та же высокопарная реабилитация национального превосходства и вседозволенности.

Курск и народ космической инертности

Конечно, ожесточенное сопротивление мирного населения Курщины украинскому продвижению было бы весьма печальным и нежелательным обстоятельством. Но со стороны убежденных "русских патриотов", беззаветно верящих в свое великодержавие, гражданское сопротивление посягательству "на богоизбранную Родину" просто логически должно было иметь место. А его не было и нет… На протяжении нескольких последних десятилетий мы можем наблюдать, насколько податлив, пассивен и раболепен российский народ под воздействием прессинга кремлевской пропаганды и своеволия правоохранительной системы путинского самодержавья.

Но эту искусственно, некогда насильно скомпонованную межэтническую общность сложно представить иной и без такого реакционно-репрессивного давления. Ни внутреннего ощущения политической свободы, ни стремления к истинному народовластию, ни понимания ценностей демократии, ни способности осознавать и отстаивать реальные коллективные интересы…

Этот народ, по сути, не имеет никаких необходимых идентифицирующих качеств, обуславливающих национально-политическую субъектность и дееспособность, которые предопределяют существование настоящего государства. В России народ не ощущает себя и фактически не является источником власти. И поэтому инерционную историческую преемственность существования этого имперского недоразумения на протяжении веков поддерживают на плаву не народные массы, а клептократические элиты. Монархического, социалистического, псевдодемократического покроя. Которые неизменно навязывают недееспособному народу нарративы великодержавия и завоевательных ценностей.

В самодостаточном же выражении локальные социальные группы и личности в России либо вовсе неспособны сформулировать свои социально-политические предпочтения, либо могут лишь воспроизвести пропагандистские догматы. Судите сами, насколько россияне, как нация, относящая себя к европейской цивилизации, соответствует современным "земным" критериям национально-государственной адекватности…Как противодействовать столь пагубному влиянию на политические процессы на планете Земля упомянутых и многих прочих "космических" отклонений от передовых эволюционных завоеваний человечества?

Только желание оставаться людьми, справедливость и добросовестность способны спасти этот мир от разрушительных посягательств агрессоров из параллельных реальностей. И в судьбоносной для человечества российско-украинской войне настоящие люди отстаивают свое право на существование только под сине-желтыми знаменами.

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