Покушение на Роберта Фицо: Зеленский выразил поддержку народу Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал это событие "актом насилия".

Об этом украинский лидер написал в соцсети Х. Также он выразил поддержку народу Словакии.

"Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо быстро поправится, и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", – написал президент Украины.

Напомним, что в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове. В настоящее время чиновник госпитализирован, а нападающий задержан.

Осенью 2023 лидер партии Smer-SD Роберт Фицо победил на досрочных парламентских выборах в Словакии. 25 октября он был утвержден как новый премьер-министр страны. Он известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине.

Ранее Фицо обидел словаков, которые собрали €4 млн на боеприпасы для Украины. Он заявил, что эти деньги являются символическим жестом, поскольку эти средства, по его убеждению, все равно не изменят ситуацию. Чтобы подчеркнуть бесполезность этих усилий словаков, он использовал чешское выражение, означающее "пукнуть в дерево".