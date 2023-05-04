Прошел один год и шестьдесят восемь дней войны. Пригожин рассказывает какие-то чудеса про то, что он в Бахмуте все подряд завоевал и куда-то там продвинулся (хотя карты ISW этого не подтверждают) и, одновременно, что ВСУ, не имея никаких ограничений в живой силе и боеприпасах, перешли в контратаку. А через пару дней вообще начнут наступать по-взрослому. И тогда все, каюк, пиши пропало и все такое… Поэтому дайте снарядов, с*8695ки! И дальше старая песня про плохих генералов и доблестных вагнеровцев.

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Такого рода рассказы Пригожина (и не только) стали каким-то привычным фоном и частью фольклора этой войны. В этом эпосе причудливо переплетается личная храбрость и удаль рассказчика с постоянными конфузами всей его армии в целом. При этом каждый в отдельности военный - герой без страха и укропа.

Остается загадкой, как это сборище титанов и гигантов вместе образует вшивое и голодное стадо оборванцев, грязных, сопливых и вечно жалующихся на то, что их отправляют в атаки, хотя обещали оставить сторожами в тылу. Я, право дело, ничего не придумываю, а делаю выводы лишь по тем видеороликам, которые сами эти воины выкладывают в сеть.

Сегодня никак нельзя обойти тему атаки беспилотников на Кремль. У меня эта атака ничего кроме недоумения не вызвала. Подстать этой атаке были и кремлевские комментарии.

Во-первых, что мы видим?

Мы видим Кремль глубокой ночью. Откуда-то со стороны Москва-реки, по диагонали сверху-вниз пролетает небольшой беспилотник, который, не долетев примерно пару-тройку метров до купола Сенатского Дворца, врывается. Взрыв небольшой. По моей дилетантской оценке - примерно как от ручной гранаты. Обломки беспилотника падают на купол и догорают уже скатываясь с него. В это время с противоположной стороны купола на него по лестнице взбираются два человека.

Что говорит Песков? Песков говорит, это покушение на Путина. Чтоооа? Скажите: есть на свете хоть один идиот, который верит, что Путин работает по ночам? Все человечество знает Путина как отъявленного лоботряса и лентяя, которого даже в лучшие годы невозможно было заставить работать после пяти часов вечера. Таким образом организаторы этого “покушения" сделали все, чтобы избежать даже минимального шанса на присутствие в здании Путина.

Ок, ок! Путин труженик и работает день и ночь. Но где? Сидя верхом на куполе Сенатского дворца? Если нет, то абсолютно непонятно на что рассчитывали организаторы “покушения": ведь очевидно, что этот беспилотник не мог бы пробить даже купол.

И если бы это все-таки случилось, то уж точно он не смог бы пробить перекрытие между этажами. А ведь рабочий кабинет и все “покои" Путина находится на втором этаже трех-четырехэтажного здания. Это значит, что для того, чтобы покушение было успешным, беспилотник должен пробить крышу и перекрытие между вторым и третьим этажами. А в некоторых местах - даже перекрытие двух этажей: третьего и четвертого. И только лишь потом - взорваться!

Для такого покушения нужна авиационная бомба на полтонны с замедлителем или серьезная ракета с боевой частью килограмм на сто. Но никак не беспилотник, купленный в Алибабе. Ну честно! Ну давайте уже перестанем фантазировать, а Песков!

У меня ровно противоположное мнение: организаторы этого шоу как раз очень боялись, чтобы их забавы не потревожили покой национального лидера россиян. Они максимально перестраховались. Поэтому атака была произведена ночью и заряд был использован очень небольшой. Понимаете куда клоню?

Зачем этот цирк Украине? Для чего? То, что это не покушение на Путина, ясно даже младенцу. Тогда что? Предупреждение о готовящейся атаке 9 мая? Зачем? Чтобы она была менее эффективной? Глупость же, сами видите. Ведь Украина, если она готовит такую атаку, заинтересована ровно в противоположном: чтобы она была максимально успешной. Иначе зачем ее вообще организовывать?

Остается одно: это организовали российские спецслужбы. Самое простое объяснение: чтобы отменить парад. Моя версия состоит в том, что мужественный Путин (кто бы сомневался) испугался стоять на трибуне Мавзолея.

С двойниками номер по каким-то причинам тут не сработал. А без Путина проводить парад не комильфо. Поэтому решили изобрести “уважительную причину" и отменить весь этот “пир духа".

Ну, а как иначе-то? Не скажешь же, что вождь в штаны наложил поэтому расходитесь, ничего не будет. Вот и приходится изгаляться.

Понятное дело, что никто не купился на этот спектакль. Все все поняли прекрасно. Стыдобища. Но кремлевским не впервой за Путина краснеть перед всем миром. Они люди привычные. Стыд глаза не ест. К тому же им за это Путин неплохо платит.

А в версию о том, что это было инсценировано для того, чтобы оправдать какой-то там особенно мощный удар (с применением ТЯО?) по Украине или даже персонально по Зеленскому я не верю. Для такой атаки россиянам не нужно никаких “казусов белли". Они и без них прекрасно справляются. Вот сегодня в Херсоне убили 16 человек и еще больше 40 ранили и ничего. Без “казуса белли" обошлись.

Как говорил незабвенный Михаил Самуэлович Паниковский: жалкие, ничтожные люди. Кровавые ублюдки и выродки. Какие еще нужны аргументы, чтобы твердо знать: наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!