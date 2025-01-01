Ставка может быть на 9 мая: в Sky News оценили, пойдет ли Кремль на переговоры по войне в Украине

Полномасштабная российско-украинская война может завершиться в 2025 году прекращением боевых действий и заморозкой конфликта. Кремль, вероятно, определил для этого "дедлайн": 9 мая, когда Москва будет помпезно праздновать победу СССР во Второй мировой войне.

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При этом, каков бы ни был результат переговоров, которые после избрания Трампа "кажутся неизбежными", Россия выставит его как собственную "победу". Такой прогноз сделал московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

"Я прогнозирую, что война в Украине закончится в 2025 году. А точнее: боевые действия прекратятся, а конфликт будет заморожен. Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки ради достижения мирного соглашения", – отметил он.

Беннетт также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "заявил Sky News, что готов уступить территорию", а российский диктатор Владимир Путин "сказал, что Россия готова пойти на компромисс".

"Это драматическое изменение тона, вызванное избранием Дональда Трампа. Переговоры и соглашение кажутся неизбежными. Каким бы ни был результат, Россия представит это как победу", – прогнозирует корреспондент издания.

Беннетт считает, что в Москве хотели бы приурочить завершение переговоров к "сакральной" дате.

"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры к 9 мая, когда отмечается 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Целью будет двойной праздник. Но на этом проблемы для Владимира Путина не закончатся. Со стремительной инфляцией, падением рубля и низкой производительностью экономика станет следующим полем битвы", – отметил корреспондент.

Напомним, 31 декабря начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов дал прогноз на 2025 год и анонсировал "очень хорошие новости".

"2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть конкретные предпосылки. И я надеюсь, мы в 2025 году увидим очень много хороших событий, которые в конечном счете принесут нам все то, чего мы так ждем", – выразил свои ожидания глава военной разведки.

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