Поехали за собственные средства: Стефанчук рассказал, сколько нардепов отправилось в командировку в США

На сегодняшний день 37 украинских депутатов отправились в командировку в Соединенные Штаты. В частности, нардепы свои поездки оплачивали собственными средствами.

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Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о "постоянных" командировках нардепов, передает "Радио Свобода". По его словам, такие поездки необходимы для восстановления уровня отношений с Конгрессом США.

"Перед Украиной сейчас стоит сложная задача – перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях. Именно для этого делегация из 37 депутатов ВР за собственные средства поехала в США", – подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что другие депутаты также ведут активную работу, в том числе и на территории Украины, в соответствии со своими рабочими графиками.

"Я хочу сказать, что другие депутаты активно работают в комитетах, в том числе и на прифронтовых территориях. Работа парламента не сводится к постоянной работе в пленарном зале и нажатию на кнопки", – подчеркнул спикер Верховной Рады.

Напомним, 6 февраля стало известно, что Владимир Зеленский обратился к депутатам ВР, которые часто отсутствуют на заседаниях парламента из-за якобы заграничных командировок. Он отметил, что довольно странно, когда половина нардепов находятся на Молитвенном завтраке в Штатах, а не в Херсоне или на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года. Это уже 14-е продление особого режима, который продолжается в Украине с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии РФ.

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