Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации: что это значит

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года. Это уже 14-е продолжение особого режима, который действует в Украине с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии России.

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Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады в карточках законопроектов №12404 и №12405. Законы были приняты парламентом еще 15 января, поддержаны 315 и 310 депутатами соответственно.

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в условиях вооруженной агрессии или угрозы нападения. Он предполагает:

расширенные возможности военного командования и военных администраций;

ограничение некоторых конституционных прав людей;

возможность введения комендантского часа, ограничения на выезд, трудовой повинности и т.д.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 г. и регулярно продлевается из-за длительной военной агрессии РФ.

Продление мобилизации означает, что призыв будет продолжаться и в этом году. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу, если не имеют законных оснований для отсрочки.

Напомним, если отсрочку от мобилизации не удается оформить онлайн, то гражданину придется обратиться в ТЦК, чтобы подать соответствующее заявление и предоставить документы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вводят электронные направления для прохождения военно-врачебной комиссии, которые можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через Резерв+.

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