'Поедет в Давос, но окажется в Сочи': Зеленский с сарказмом отреагировал на новое предложение Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередное "приглашение" на переговоры от словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Глава украинского государства сказал, что не может ничего планировать с Фицо, потому что тот может "поехать в Давос, но в итоге окажется где-то в Сочи".

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Так Зеленский прокомментировал агенству Bloomberg предложение Фицо встретиться на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Оба политика будут принимать участие в мероприятии во вторник, 21 января.

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", – сказал президент Украины.

Журналисты пишут, что отношения между Словакией и Украиной ухудшились в последние месяцы, и Фицо обвинил Зеленского в нанесении экономического ущерба путем прекращения поставок российского газа в Европу через украинскую территорию. Фицо пытался подтолкнуть Зеленского к возобновлению поставок, что, по словам украинского лидера, он готов сделать, если только прибыль не окажется в московской казне.

В пятницу, 17 января, Зеленский встретился в Киеве с главой крупнейшей оппозиционной партии Словакии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечко. Президент подчеркнул, что Киев готов помогать Братиславе обрести энергетическую стабильность, однако Украине важно понимать, что Словакия поддерживает ее на пути в ЕС и НАТО.

"Украина готова к переговорам. Именно это я сейчас призываю Роберта Фицо сделать", — написал Шимечко в Facebook после встречи.

Ранее Зеленский пригласил Фицо на переговоры в Киев в пятницу, 17 января. Но глава словацкого правительства не приехал, заявив, что ищутся альтернативные даты. Это дало Шимечко возможность продемонстрировать свою солидарность с Киевом.

"Мы были готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа, а приехал другой лидер", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский поделился воспоминаниями о том, как на одной из встреч объяснял Роберту Фицо, почему Владимир Путин – это зло. Он вспомнил покушение на Фицо в мае 2024 года, когда в него стреляли и простил ли он нападающего.

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