Подозрение Пашинскому связано с увольнением Залужного с должности главкома ВСУ, – Сюмар

Нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар считает, что подозрение Сергею Пашинскому связано с увольнением с должности Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Помню как в первые дни войны Сергей Пашинский поехал в Житомир, забрал Стугны и Корсары и передал подразделениям. Удивляюсь, почему к нему не пришли еще по этому поводу. Это как-то ближе чем нефть Курченко в 2014 году.

Ну и какая разница по какой причине закрыть Пашинского, достаточно успешно сотрудничавшего с Главкомом Залужным по производству украинского оружия?

Команду Залужного важно обнулить. Даже если эта "команда" существует только в чьей-то голове. И потому именно сейчас. В деле десятилетней давности по поводу каких оценок здесь не даю. Это пост о мотивах "торжества правосудия", – говорится в сообщении.