"Под угрозой страны Балтии": глава Военного комитета ЕС назвал Россию наибольшей угрозой для Европы
Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер заявил, что Россия на сегодня представляет собой наибольшую угрозу для Европы не только в области обычных вооружений, но и в гибридной войне. Под угрозой могут оказаться части стран Балтии, которые непосредственно граничат с РФ.
Об этом он сказал в интервью ZDF. По его словам, от Москвы исходит значительная опасность, поэтому Европа должна научиться защищать себя – в военном, промышленном и социальном плане.
Речь идет в частности и о более активном вовлечении населения и повышении осведомленности о том, что безопасность стоит денег.
"Нам придется адаптироваться к новой реальности. После окончания холодной войны все было иначе, но сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью", – говорит генерал.
Бригер отметил, что не стоит ожидать быстрого наступления России на государства ЕС, однако под угрозой могут оказаться части стран Балтии, непосредственно граничащие с Россией. Поэтому необходимо больше сотрудничества в области политики безопасности, обороны и вооружений.
По словам Бригера, к 2025 году Евросоюз создаст силы быстрого реагирования численностью 5000 солдат. Эти силы предназначены в первую очередь для урегулирования кризисов за пределами Европы.
Даже если военная поддержка со стороны США по-прежнему будет необходима, Европе придется все больше брать на себя ответственность, считает глава военного комитета ЕС. Это не просто вопрос финансов, но и необходимость глубокого общественного переосмысления по всей Европе, в том числе с учетом современных угроз, исходящих от оружия большой дальности и гибридной войны.
"В будущем Европу придется защищать в первую очередь европейцам", – сказал он.
Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия каждый день нарушает мировой порядок и мир в Европе. Несмотря на это, ФРГ готова стоять на защите восточного фланга НАТО в Литве.
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