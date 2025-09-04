Под ударом будут два больших города: Зеленский объяснил, чем опасны территориальные уступки Путину

Территориальные уступки, которые обсуждаются в контексте дипломатического урегулирования войны в Украине, открывают новые возможности для российских оккупантов. Сдача части территорий не принесет мир, а наоборот сподвигнет диктатора Владимира Путина к новой волне агрессии.

В случае потери Донбасса следующими под ударом могут оказаться Харьков и Днепр. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Point.

Борьба не просто за территории

По словам главы государства, сейчас борьба идет не просто за территории, а за украинскую идентичность, которую всеми силами пытаются уничтожить россияне. Зеленский подчеркнул, что территориальные уступки будут равносильны предоставлению агрессору возможности делать всё, что он захочет.

"Тем в Европе, кто сводит ситуацию к территориальному вопросу, я говорю: посмотрите на эти территории. Это не просто земля; это чей-то дом. Это также могилы ваших родителей, ваших бабушек и дедушек, ваших прадедушек. Там также есть школы и дети. Эта земля упоминается в украинских исторических книгах. Там снимали фильмы, там писали стихи. Русские пришли, чтобы попытаться стереть нашу идентичность, переписать историю. Мы боремся за сохранение нашей идентичности. Наша борьба – не только за территорию. Она за Украину, которая состоит из фрагментов истории и людей", – объяснил Зеленский.

Также президент добавил, что если Запад проявит сильную позицию, то Путину ничего не удастся сделать и воплотить свои планы по захвату Украины. Однако если Кремль увидит слабину, то от действий РФ пострадает вся Европа.

Зеленский отметил, что, если украинские солдаты покинут восточные регионы Украины, это стимулирует Путина на новую волну агрессии. Именно так произошло в 2014 году, когда Россия захватила Крым и в дальнейшем использовала полуостров как плацдарм для наступления на юге Украины.

"Он вторгся в часть востока нашей страны в 2014 году, чтобы использовать его как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдём из Донбасса, чего не произойдёт, мы откроем для Путина незащищённое пространство рядом с городом с полуторамиллионным населением – Харьковом. Он также захватит промышленный центр – Днепр. Это откроет перед ним новые возможности", – сказал президент.

Что предшествовало

Требования Путина к Украине для прекращения войны включают ультимативные условия, которыми Кремль пытается оперировать при попытках дипломатического процесса. В частности, речь идет о территориальных уступках, нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО

Кроме того, Россия требует значительного сокращения Вооруженных сил Украины. Также требования РФ включают предоставление русскому языку официального статуса на территории Украины, а также обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование войны остаётся главным приоритетом РФ. В то же время он в очередной раз выдвинул ряд требований Украине, при выполнении которых россияне якобы будут готовы прекратить агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита США – Россия на Аляске в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

