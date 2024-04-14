По поводу стонов, почему самолеты США и Британии сбивают иранские "Шахеды", а у нас нет.

Ну, да, чтобы обеспечить такую ситуацию в 2024 году, Израиль и его жители тяжело пахали, еще с 50-х годов прошлого века.

Даже пришлось повоевать с солдатами тогда еще Британской империи, под мандатом которой находилась современная территория Израиля, потому что никто особо не желал создания государства Израиль.

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Довелось пережити карткову систему, безкоштовну важку працю в кібуцах, бо майже весь вільний ресурс йшов у власну оборонку. В результаті, станом на 73 рік, країна, яка розміром з Київську область та населенням 3 млн, вже виробляла свої літаки, модернізувала танки та багато чого іншого.

Довелось навіть у 67 році потопити американський корабель зв'язку у Середземному морі, щоб не встигли повідомити в США, що Ізраіль попри заборону з боку США почав Шестиденну війну. Тоді загинуло 40 американців.

Тоді, до речі, довбали у тому числі по Іорданії, яка у 48 році окупувала Західний беріг річки. Після чого Іорданія зрозуміла, що краще дружити. І тепер дає можливість літакам США та Британії літати у своєму просторі, щоб захистити Ізраіль.

Ізраїль системно працював і працює, щоб входити в ВПК США. Тепер там велика взаємозалежність. Тому вигідніше Ізраїль підтримувати, незважаючи на лівацькі настрої у сами США.

Гроші інвестувати в науку, військові розробки. А не руйнували вищу технічну освіту, як це зараз робить диверсант Міністр Освіти Оксен Лісовий, який за різними даними закрив факультет ракетобудування у Дніпрі. Немає інженерів - немає захисту держави. На кого працює цей міністр?

Ізраїлю допомогають, бо він сам собі допомогає. Давно. Системно. І інвестиції в Ізраїль йдуть в першу чергу тому, що він може захистити ці самі інвестиції. До речі, перші крупні інвестиції пішли в Ізраіль тільки після війни у 73 році, коли він довів, що може їх гарантувати.

Тому, тільки власний ВПК, тільки власна зброя може забезпечити таку саму підтримку з боку союзників.

Для цього потрібно скоротити непотрібні витрати, обмежити непотрібний імпорт, щоб не вивозити за кордон валюту ( наприклад, завезення елітних авто в країну тощо), скоротити купу чиновницького непотрібу, обкласти податками паразитів фінансистів та банкірчиків, які не хочу фінансувати ВПК, паразитів агробаронів, які вивозять сировину за кордон і не розвивають промисловість.

Увесь зібраний ресурс в розширення державного замовлення для приватного ВПК.

Тоді нам всі будуть допомагати. Бо сильним завжди допомагають. А так, звісно будуть скоріш підштовхувати до "миру" з Росією.