Все больше разговоров о наземной операции Израиля в Газе.

Массовые протесты, активные мероприятия проходят по всему миру на стороне Палестины. Грета Тумберг уже наверняка на яхте плывет в Палестинскую автономию, надеюсь, защищать права женщин мусульманок и исследовать пещеры Хамас на признаки экологического вреда окружающей среде.

Далее текст на языке оригинала.

Я на боці Ізраїлю.

Єгипет, Іорданія, Лівія, Сирія тощо, не хочуть приймати своїх "братів" мусульман, розуміючи загрози. При цьому Росія залюбки приймає у себе в гостях представників Хамас, Хезболи та офіційного Ірану.

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Україна має давні та спільні зв'язки з Іраїлем. Наші вороги спільні. Певен, що Україна та Ізраїль мають об'єднатись проти цих ворогів.

Іран збив український літак, іранські шахеди щодня нищать українські міста, тепер Іран з РФ допомагають один одному у терорі та геноциді наших народів.

Є сенс об'єднатись проти спільної загрози – знищення НАС.

Ми маємо стати одним фронтом. Має бути обмін досвідом, розширене військове співробітництво, спільні безпекові проекти.

Останні війни довели, що країни-терористи, розвиваючи горизонтальні зв'язки, наносять страшні удари навіть великим технологічним країнам, користуючись нестандартними методами ведення війни.

Тож маємо діяти так само проти них. Ми маємо діяти не тільки конвенційними методами, але і гібридними.

Усіма ефективними методами.