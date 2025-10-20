Трамп знову "Не наш слоняра". Страшне

Видео дня

FT пише, що Трамп кричав на Зеленського, говорив "одесса мама" і погрожував, що Путін може знищити Україну

І це прям може налякати

Якщо не дочитати, де це ж саме FT не пише, що в кінці Трамп погодився, з аргументами українців. Але чомусь всі читають тільки початок статті. Ігноруючи її завершення.

І ми всі читали чи чули, що президент США видав на виході. Про замороження по поточній лінії. Що цілком і повністю відповідає позиції України. Там немає про російську Одесу. Там навіть немає натяку на настирлеве бажання Путіна обміняти український Донбасс на українську частину запоріжської і херсонської області. А ввечері в неділю Трамп окремо повторив, що має бути замороження по лінії зіткнення.

То що це було тоді?

Чому Трамп транслював вимоги Путіна?

З точки зору дипломатії і політичного здорового глузду це неможливо пояснити. Але ж ми про Трампа. Тут немає місця цінностям.

Він відчуває себе модератором у бізнес конфлікті. І що він робить? Вмикає човникову трампоматію. Слухає Путіна і потім приходить до Зеленського. І транслює бажання Путіна. Бо це найшвидший шлях домовитись. Без заглиблення по суті. Плювати Трампу на суть. Якщо він озвуче вимоги сторони А і сторона Б погодиться, то буде угода.

Якщо ні, то ні. То знов все спочатку.

Тому трансляція вимог Путіна - це не трагедія. Це просто правила гри. Це було б неймовірно, якби Трамп був нашим другом. Але він ним не є. Він позиціонує себе як модератор. Поговорив про томагавки, домігся розмови з Путіним. Поговорив із Путіним - прийшов із вимогами Путіна до Зеленського. Зеленський не погодився - ну ні так і ні.

"Не прокатіло".

І тому повертаємось на початок процесу. Де в умовах задачі є, що не буде прямих санкцій на Росію. І не буде прямої допомоги Україні. Нічого нового. Стандартний Трамп.

І що тоді важливо? Що підтримка Європи зростає. Що репараційний кредит. Що ціна на нафту.

На зустрічі у Білому домі не сталось дива. Але й не сталось трагедії. І стратегічна позиція України продовжує покращуватись з допомогою ЄС і на тлі виснаження ресурсів Росії.

І точно не важливо, що там в моменті в голові у Трампа. Бо завтра буде щось інше. Тим більше, тиск хоч і не прямий, а йде на Росію. І суспільство США не дає цілуватися з Путіним, навіть якби Трампу хотілося. І тунель між Аляскою і Чукоткою, який веде з одного тупіка в інший тупік нічого не змінює так само, а скоріш яскраво демонструє можливості домовитись сучасного США із сучасною Росією.

І так, в цьому рівнянні немає завершення війни післязавтра і виборів за 3 місяці. Соррі, українські політики. Але це їх особисті сексуальні проблеми і очікування