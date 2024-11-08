Завершились выборы президента в Соединенных Штатах Америки.

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Убедительную победу в них одержал Дональд Трамп. К сожалению, в Украине усилиями СМИ из Трампа сделали врага демократии, популиста, недруга Украины и просто клоуна.

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Насправді 47-ий Президент США таким не є. Свого часу я активно працював з першою адміністрацією Трампа, на цих виборах постійно був на зв'язку з його помічниками. Трамп це людина дії, прагматичний бізнесмен та політик. Його найбільше цікавить не процес, а кінцевий результат. Так, він далекий від такого милого українцям комунізму та соціалізму, де можна все отримувати задарма, але хто сказав, що соціалістична ідеологія це правильно? Навпаки, на прикладі СРСР ми могли впевнитись до чого доводить соціалізм - бідності та страждань. Трамп же навпаки за добробут, справедливість і розвиток кожного.

За першого президентства Трампа економіка США рекордно зростала, безробіття знизилось до історичних мінімумів, інфляція була на рівні 2 відсотків. Знизились податки, спрощено було сотні реляційних процедур.

Далі більше. В цій передвиборчій кампанії Трамп звертав особливу увагу на якість життя простих людей, доступність ліків, якість питної води та продуктів харчування. Його кредо - бюрократія є гальмом розвитку та призводить до драматичного зниження стандартів життя. То ж чи варто записувати Трампа у вороги України? Впевнений, що ні. Більше того, нам є чому повчитися.

Зовнішня політика Трампа знову ж таки про національні інтереси, вигідну торгівлю і зростання економіки, як єдине джерело добробуту людей.

Україні зараз просто необхідна правда та тверезий підхід до реальності. Саме тому, Трамп є тією людиною, яка зможе врятувати Україну, покласти край убивчій війні і допомогти відновити здорове функціонування держави. Так, буде багато змін, треба буде багато працювати, але, я впевнений, що задарма буває сир тільки у мишеловці. Трамп стратегічно не зацікавлений в конфлікті в Україні, тому я вірю, що він докладне максимум зусиль для його закінчення. Це найголовніше.

Сьогодні навколо України багато крупних гравців. У всіх є власні інтереси. Не думайте, що ми оточені благодійниками, які тільки й думають, як нам допомогти. Інтереси і тільки інтереси є рушійною силою грошей. Політичні, економічні, в кожному випадку свої. Хтось використовує конфлікт в Україні для власних політичних потреб, хтось просуває торгові преференції, державні замовлення. Україні ж потрібна як союзник конкретна людина, з якою можна домовитись про стратегічне бачення існування України на 100 років наперед. Зараз країна стікає кров'ю, втрачено економіку. Потрібні мир та безпрецедентні інвестиції, які фактично неможливі, на жаль, без консенсусу з усіма глобальними гравцями. Трамп це якраз та людина, яка може знайти такий консенсус. Бо він прагматик, він про чіткість і конкретику.

Найближчі 2 роки Трамп матиме повну владу в США, бо його партія скоріше за все контролюватиме обидві палати Конгресу.

Нам терміново потрібні дії, не просто гроші, а стратегічні підходи і рішення. Не на 1 рік, а на 100. І Трамп це спасіння. Буде боляче, але ми будемо. І далі буде світло...

У вівторок ввечері у Палм Біч, штат Флорида було свято. Ресторани були заповнені усміхненими, святково вдягненими людьми, багато людей в червоному - кольорі республіканців. Люди раділи поверненню Трампа. Не було місця штучно створеному жаху, натомість всі говорили про настання золотої ери в історії США. До речі саме у Палм Біч живе Трамп, тут він голосував у звичайній школі, тут був його виборчий штаб.

То може і українцям варто не панікувати, а радіти?