Блог | Вадим Денисенко: Почему смена руководства таможни не приведет к желаемым результатам

Сегодня анонсирована полная смена руководства таможни.

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Но эта смена, с большой долей вероятности (очень хочу ошибаться) не приведет ни к чему. Точно также, как введение в санкционный список главных контрабандистов не дало никакого результата.

Далее текст на языке оригинала.

Причин дві. Як мінімум, половина митних схем взагалі не належить до компетенції митниці. Так, просто, щоб всі зрозуміли повторю: половина схем не є юрисдикцією митниці. Але ні митниця про це вголос не говорить, ні ті, хто за ці юрисдикції відповідає. Друга причина - там крутиться кілька мільярдів щомісяця. Далі пояснень не потрібно.

А тепер, про те, що треба зробити. Ukrainian Institute for the Future/Український інститут майбутнього два роки досліджував митницю і вся митна корупція наразі зводиться до 12 головних схем (не сто, не тисяча, а всього 12). Про ці схеми знали всі керівники митниці (новим також покажемо).

Що важливо: є такі схеми, які, можуть дати величезний ефект для детінізації. Є такі, які приносять мінімум в казну, але в них задіяні тисячі людей в прикордонних територіях. Кожен новий голова митниці завжди старався взятися саме за останні схеми, отримував бунти і відступав, говорячи, що контрабандисти проплачують мітинги.

Але при цьому ніхто не брався ламати інші 11 схем, які є найбільш прибутковими.

От, наприклад, проста регулярна звірка податкових декларацій з митницями сусідніх держав унеможливлює розмитнення за "вигідним" тарифом. А це не менш за третину всієї контрабанди. Але з сусідами чомусь про це не домовлялися чи не домовилися.

Одним словом: схеми відомі. Їх можна мінімізувати протягом 2-3 місяців. Було б бажання. Ми готові допомогти.