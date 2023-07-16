Премьер-министр Сакартвело (Грузии) Гарибашвили сделал оговорку, что Украине не потребуется НАТО, если она победит Россию и деоккупирует территории.

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Я стараюсь не комментировать заявления иностранных политиков, но когда это касается Украины, мне кажется, имею право.

Далее текст на языке оригинала.

НАТО, повторюсь, це не про зброю. Є країни НАТО, які мають досі радянську номенклатуру озброєння і радо передають її нам, аби оновити своє РАО та авіацію. Є країни НАТО, які взагалі не мають армії.

НАТО – це про спільні принципи економічних реформ, політичних стандартів, свободу слова, сумісних методів планування та управління, а потім іде Армія. Бо безпека не включає в себе виключно поняття зброї.

Безпека містить економіку, політику, інформацію, екологію, соціологічні процеси, науку та технології, армію тощо.... В сектор безпеки можна віднести ще безліч питань. І все це стосується НАТО.

Немає жодної країни НАТО, яка відповідає усім стандартам. Жодної. Але це ті стандарти, до яких варто прямувати.

Щодо Армії, Україна є однією з перших відносно армій ЄС, і першою щодо досвіду сучасних методів війни. Другою такою армією стає армія РФ. Бо досвід набувається на полі бою.

А от інші питання треба підтягувати і це під час війни.

Але Грузії, як нашому товаришу, ще тягнутись і тягнутись до нашої економіки, свобод, політичного плюралізму, армії та сумісності систем планування та управління. Тому вважаю обмовку прем'єр-міністра Грузії дурницею.

Україна буде в НАТО. Бо НАТО потребує України.