Блог | Почему оговорка премьера Грузии относительно вступления Украины в НАТО – глупость
Премьер-министр Сакартвело (Грузии) Гарибашвили сделал оговорку, что Украине не потребуется НАТО, если она победит Россию и деоккупирует территории.
Я стараюсь не комментировать заявления иностранных политиков, но когда это касается Украины, мне кажется, имею право.
Далее текст на языке оригинала.
НАТО, повторюсь, це не про зброю. Є країни НАТО, які мають досі радянську номенклатуру озброєння і радо передають її нам, аби оновити своє РАО та авіацію. Є країни НАТО, які взагалі не мають армії.
НАТО – це про спільні принципи економічних реформ, політичних стандартів, свободу слова, сумісних методів планування та управління, а потім іде Армія. Бо безпека не включає в себе виключно поняття зброї.
Безпека містить економіку, політику, інформацію, екологію, соціологічні процеси, науку та технології, армію тощо.... В сектор безпеки можна віднести ще безліч питань. І все це стосується НАТО.
Немає жодної країни НАТО, яка відповідає усім стандартам. Жодної. Але це ті стандарти, до яких варто прямувати.
Щодо Армії, Україна є однією з перших відносно армій ЄС, і першою щодо досвіду сучасних методів війни. Другою такою армією стає армія РФ. Бо досвід набувається на полі бою.
А от інші питання треба підтягувати і це під час війни.
Але Грузії, як нашому товаришу, ще тягнутись і тягнутись до нашої економіки, свобод, політичного плюралізму, армії та сумісності систем планування та управління. Тому вважаю обмовку прем'єр-міністра Грузії дурницею.
Україна буде в НАТО. Бо НАТО потребує України.