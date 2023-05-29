В эти дни Киев отмечал 1541-ю годовщину своего существования как древнейшего и крупнейшего славянского города. Для путинской камарильи из Москвы, которая как город моложе Киева почти на 700 лет и создавалась в регионе, где всегда проживали финно-угорские племена, куда только в середине VIII-го века переселились из Польши славянские племена вятичей, разрушение главного украинского города — один из приоритетов этой кровопролитной войны. В переводе с финно-угорского языка слово "москва" означает "мутная вода", где, видимо, живут люди с "мутными душами".

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Кто ещё мог отдать приказ о массированной бомбардировке Киева, как не вождь из среды мутных душ, прямой потомок финно-угорского племени меря Владимир Путин. Для него символ главного славянского города ничего не значит. Он, как и его предки, со времен существования государства Киевская Русь хотел только разрушить Киев. Первая попытка финно-угров племени меря разрушить исторически всегда славянский город Киев была ещё в 1169 году. Отчасти это им удалось и Киев ненадолго попал в руки умственно отсталых (так как не хотели принимать христианство), но очень злобных меря. Довольно скоро эти племена вместе с их предводителем Андреем Боголюбским, который был сыном Киевского князя, но продал свою душу меря, где он был назначен Киевом местным князем, были изгнаны из столицы государства Русь. И вот в конце февраля 2022 года руководитель Кремля и глава племени меря Владимир Путин вновь попытался захватить самый крупный и древний славянский город. У Путина это не получилось, но с тех пор постоянно в его мерьском мозгу кружит фикс идея поработить славян из Днепра и захватить их столицу, как это пытались сделать его предки 850 лет назад.

Так, в день своего основания Киев подвергся атаке более 40 беспилотников иранского производства "Шахед", обладающих поражающей силой большей, чем существующие российские баллистические и крылатые ракеты. Украинская система ПВО и ПРО сбила над городом все эти беспилотники со смертельным грузом. Если бы они достигли своих целей, то часть города превратилась бы в груду пепла. После всего пережитого жители города загорелись желанием напомнить нынешнему лидеру меря, а заодно и главе Кремля, что они не забудут жестокого нападения на Киев, и пожелали Путину скорейшего конца, каков был у князя Андрея Боголюбского, убитого той же мерей как никудышнего военачальника.

Перед недовольными финно-уграми с ножами, пришедшими убить неспособного, по их мнению князя, Андрей стал читать молитву о спасении, но тщетно. Как не по-христиански он сжёг Киев в 1169 году всё вернулось к нему через несколько лет. Бог не хотел защищать великого грешника. Кто поднимет руку на Киев, рано или поздно сдохнет как собака. Это был не только Боголюбский, но и те же монголы, которые из господствующей нации в Азии и Европе превратились теперь в малочисленный и отсталый народ. Похожая участь постигла и татар, которые решились сжечь Киев, а впоследствии потеряли свою государственность и господство как народ, завоевавший другие нации. Упомянем также гитлеровских нацистов, заплативших высокую цену своим исчезновением, а также всемогущих большевиков, которые просто пропали, а Киев простоял на склонах Днепра 1541 год и будет стоять дальше веками. Невежественный Владимир Путин этого не знает и не в курсе, какая судьба его ждет в ближайшем будущем, чем-то похожая на Андрея Боголюбского. Те же племена меря уничтожат его, как человека неспособного, а Киев, имеющий Божье благословение с момента своего основания, как упоминал ученик Христа Андрей Первозванный ещё в I веке, не будет защищать Путина.

Подлого нынешнего вождя меря исторические славяне с Днепра не простят никогда. Его не спасет даже Московский патриарх Кирилл, который тоже принадлежит к финно-угорскому народу ерзя, и поэтому в решающий момент он, вероятно, оставит бесчеловечного вождя Кремля в одиночестве перед циничными исполнителями заговора. Владимир Путин не попадет в рай как святой, так как совершил много Zла, когда был агентом КГБ, а потом главой ФСБ, как и позже политическим лидером РФ. Его будут помнить только как российского фюрера, обманувшего весь народ и приведшего его к пропаданию, а не к процветанию, как он думал и призывал.

На День города Киев и Украину атаковали 59 беспилотников "Шахед" иранского производства со смертоносным грузом. 58 из них были уничтожены украинскими военными ПВО и ПРО. Все 40 иранских беспилотников были сбиты над Киевом. Вопрос только в том, действительно ли Иран думает, что украинский народ простит ему эту военную поддержку путинского режима. Киев подготовил пакет санкций против Ирана. Нужно также призвать союзников внести Иран не только в список жестких международных санкций, но и выдать международные ордера на арест лидеров режима в Тегеране. Политическое и военное руководство этой страны, наряду с Россией, должно быть заслушано Международным судом по преступлениям войны в Украине. Даже талибы из Афганистана считают правительство в Тегеране режимом.

По поводу реализации китайского проекта "Один путь, один пояс" по перевозке китайских товаров в Европу Шёлковым путём, а европейских товаров в Китай, следует довести до Пекина информацию о том, что Иран не может быть транзитной страной при реализации этого проекта. После Туркменистана этот путь должен идти не через Иран, а через Каспийское море в Азербайджан, а затем в Грузию и Турцию. Широко известно, что за всю историю существования этого важного торгового пути Иран несколько раз блокировал работу купцов, желавших переправить через его территорию товары для Византийской империи, а позже и для Османской империи. Европейские потребители должны перестать покупать китайские товары, следующие транзитом через Иран, как страну, открыто поддерживающую российского агрессора. Есть альтернативный путь, не позволяющий режиму в Тегеране зарабатывать деньги на транзите для инвестиций в военное производство и поддержку агрессивной политики Москвы. Кроме того, иранские заводы по производству "Шахедов" теперь становятся законными целями для уничтожения как потенциально опасные для поддержания мира и безопасности в мире.

А свободолюбивый Киев отметил очередную годовщину своего основания.